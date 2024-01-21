Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Manisa FK: 1
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Bardhi, ceza sahası dışında sol çaprazda topu Mara’ya bıraktı. Ceza sahası içine giren Mara, kalecinin tersine meşin yuvarlağı yerden göndererek ağlarla buluşturdu. 1-0
33. dakikada Topalli sol taraftan son çizgiden pasında kale önünde Keçiörengücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Oğuz Gürbulak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
59. dakikada Oğuz Gürbulak, orta alanda buluştuğu topla sol çaprazdan topla birlikte ceza yayına kadar ilerledi. Gürbulak’ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Uçar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
88. dakikada Korenica’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kale önünde iyi yükselen Lima’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
Hakemler: Raşit Yorgancı, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül (Ahmet Kesim dk. 72), Muharrem Cinan, Mara (Koray Kılınç dk. 80), Mikail Okyar, Selim Ilgaz (Ahmet Yazar dk. 46), Bardhi (Şahverdi Çetin dk. 68), Camara (Melih İnan dk. 68), Dembele
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Erkan Eyibil, Innocent, Orhan Nahırcı
Teknik Direktör: Cenk Özcan
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Tasqın, Graovac, Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dokanovic dk. 60), Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak (Doğukan Emeksiz dk. 83), Diallo (Honi dk. 60), Lima, Topalli (Korenica dk. 87)
Yedekler: Orhan Kurşun, Bedirhan Altunbaş, Kazım Can Kahya, Furkan Mehmet Doğan, Bartu Göçmen, Domgjonas
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Mara (dk. 4) (Ankara Keçiörengücü), Oğuz Gürbulak (dk. 33) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Şahverdi Çetin, Topalli, Oğuz Gürbulak (Manisa FK)