Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Şanlıurfaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Bardhi’nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Dembele’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
41. dakikada Keçiörengücü defansının uzaklaştırdığı topla rakip yarı sahasında buluşan Bardhi ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bardhi yerden gönderdiği top az farkla auta çıktı.
64. dakikada iki takım arasında gerginlik yaşanırken hakem Mehmet Türkmen, 5 futbolcuya sarı kart çıkartırken, Şanlıurfaspor’dan Mehmet Yiğit’e de kırmızı kartla cezalandırdı.
71. dakikada Melih İnan’ın sol çaprazdan verdiği pasta penaltı noktasında buluşan Dembele meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuz Terzi, Mehmet Kapluhan, İlker Yasin Avcı
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Özer Özdemir dk. 88), Dembele (Koray Kılınç dk. 88), Innocent (Musa Caner Aktaş dk. 88), Bardhi (Şahverdi Çetin dk. 76), Ariyibi (Melih İnan dk. 58)
Yedekler: Ömercan Avcı, Camara, Bilal Budak, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Cenk Özcan
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, N’Diaye, Barış Gök, Abdullah Aydın (Adem Eren Kabak dk. 46), Cumali Bişi (Donsah dk. 46), Barış Ekincier (Toure dk. 45+1), Mert Çapar, Thill (Özçakmak dk.79), Santos (Muhammet Arslantaş dk. 84)
Yedekler: Tokotaev, Mboula, Hüseyin Erkan, Hüsamettin Tut, Semih Karadeniz
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Dembele (Dk. 16, Dk. 71), (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Mehmet Yiğit (dk. 65) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Koray Kılınç (Ankara Keçiörengücü), Toure, Aydın Bağ, Santos (Şanlıurfaspor)