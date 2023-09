Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - Giresunspor: 1

TAKİP ET

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Bardhi’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Erkam Reşmenin kafa vuruşu kaleci Erkan Anapa’dan döndü. Altı pas içerisinde topla buluşan Dembele, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Muharrem Cinan’ın sol kanattan açtığı ortada, ters bir vuruş yapan Giresunsporlu Faruk Can Genç, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0

43. dakikada Kuwas, ceza yayının önünden ara pasla Ertuğrul Şenlikoğlu’nu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ertuğrul’un şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

53. dakikada, Bardhi’nin ceza sahası çizgisinin yaklaşık 4 metreden ilerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erkan Anapa gole izin vermedi.

63. dakikada Kuwas’ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vurduğu sert şut, az farkla dışarı çıktı.

80. dakikada Şahverdi Çetin’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Erkam Reşmen topu kafa vuruşuyla içeriye çevirdi. Altı pasın önünde havadan gelen topa gelişine vuran Arda Hilmi Şengül, farkı 2’ye çıkarttı. 3-1

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Serhat Sağır, Samet Özkul

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Erkam Reşmen, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı (Musa Caner Aktaş, dk. 90+1), Erkem Develi, İnnocent (Melih İnan, dk. 66), Bardhi (Şahverdi Çetin dk. 76), Ariyibi (Camara, dk. 65) Dembele (Koray Kılınç dk. 90+1)

Yedekler: Ömerhan Avci, Mara, Bilal Budak, Özer Özdemir, Haşim Arda Sarman,

Teknik Sorumlu: Cenk Özcan

Giresunspor: Erkam Anapa, Mehmet Keskin (Ali Emirhan Akçay, dk. 61) Kadir Seven, Faruk Can Genç, Şahin Dik (Emre Nizam dk. 81), Furkan Kütük, Erol Can Akdağ, Savicevic, Çekdar Orhan (Anıl Yiğit Çınar dk. 35), Kuwas, Mert Han Kurt (Ertuğrul Şenlikoğlu, dk. 35)

Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Kasım Alperen Köşker, Enishan Ceylan, Ahmet Lütfü Kara,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Dembele (dk. 23) (Ankara Keçiörengücü) Faruk Can Gen (Dk, 35 k.k.) Ertuğrul Şenlikoğlu (dk.43)

Sarı kartlar: Bahadır Yıldırım (Ankara Keçiörengücü) Kuwas, Savicecic, (Giresunspor)