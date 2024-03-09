Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bodrum FK: 0

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bodrum FK: 0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Elmas, Ramazan Ufuk Avdaş

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Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Mehmet Özcan, Levent Ayçiçek (Jozefzoon dk. 60), Gakpa (Doğancan Davas dk. 67), Emirhan Aydoğan (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 78), Metehan Mimaroğlu (Mustafa Çeçenoğlu dk. 78), Djitte (Badji dk. 78)

Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakal Tarla, Soukou, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka (Erkan Değişmez dk. 62), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Brazao (Ege Bilsel dk. 90), Mohammed, Samet Yalçın, Burak Çoban (Imeri dk. 62), Haqi (Celal Dumanlı dk. 77)

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Bahri Can Tosun, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman

Sarı kartlar: Zafer Görgen (Bandırmaspor), Celal Dumanlı, Sousa (Bodrum FK)