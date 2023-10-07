Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Çorum Futbol Kulübü: 0
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
9. dakikada Ahmet İlhan Özek’in ceza sahası içine ortaladığı topu Batuhan kafa ile kornere atarak, tehlikeyi önledi.
17. dakikada ani gelişen Çorumspor atağında Ahmet İlhan Özek’in ceza sahası içine ortaladığı topa Kaleci Gelios ile Gereldo beraber çıktılar. Kaleci Gelios topu elinden kaçırdı. Gereldo’nun kaleye gönderdiği topu Sergen, çizgi üzerinde müdahale ederek kornere gönderdi.
59. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Mimaroğlu’nun sert şutu yan ağlarda kaldı.
85. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında ileriye atılan uzun pas sonrası ceza sahası üzerinde topla buluşan Jozefzoon’un vuruşunda kaleci Ali Türkan topa hakim oldu.
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Suat Güz, Azad İlhan
Bandırmaspor: Ioannis Gelios, Edson Mexer, Emre Batuhan Adıgüzel, Remi Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46), Mert Çelik (Florian Marc Jozefzoon dk. 46), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Kadeem Harris (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 46), Raul Bobadilla (Moussa Djitte dk. 63)
Yedekler: Akın Alkan, Mücahit Albayrak, Emirhan Aydoğan, Cebio Soukou, Mustafa Saymak, Aygün Özışıkyıldız,
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Çorum FK: Ali Türkan, Kerem Kalafat (Massis Gülük dk. 79), Michael Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Ozan Sol dk.79), Gökhan Karadeniz (Atakan Akkaynak dk. 67), Murat Yıldırım (Atakan Cangöz dk. 72), Thomas Verheijdt, Geraldo (Suat Kaya dk. 72)
Yedekler: Hasan Hüseyin Akınay, Adem Doğan, Süleyman Luş, Eren Aydın, Sinan Kurumuş
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Sarı kartlar: Mert Çelik, Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor), Kerem Kalafat (Çorum FK)