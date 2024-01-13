Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Erzurumspor FK: 0
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Metehan’ın sol kanattan ortasında Jozefzoon’dan önce savunma topu uzaklaştırdı.
34. dakika sağ taraftan gelişen atakta Rahmetullah’ın ortasında Jozefzoon’un penaltı noktasında vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
53. dakikada Eren Tozlu ceza sahası içinde vuruşunda savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
77. dakikada Celal Hanalp’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
Hakemler: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu
Bandırmaspor: Loannis Gkelios, Emirhan Aydoğan, Sokou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Mustafa Çeçenoğlu dk. 81), Florian Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Novrone Foor dk. 73), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı
Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakal Tarla, Emre Batuhan Adıgüzel, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Mikhail Kenro Rosheuvel dk. 63), Sefa Akgün, (Hasan Batuhan Artaslan dk. 54 ), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 90), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yukup Kırtay, Hüseyin Mevlütoğlu, Emin Yavaş, Herolind Shala, Enes Yiğit, Mustafa Gürkan Varlık
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı kartlar: Özgür Sert, Ufuk Budak, Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)