Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Esenler Erokspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, sahasında Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

Yusuf EkerEditör
Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Batuhan Kolak, Emrah Ünal, Selahattin Altay

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Sanami Hountondji (Enes Aydın dk. 32), Atınç Nukan, Tolga Kalender (Gani Burgaz dk. 78), Rahmetullah Berişbek, Jones Johan Bacuna, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak, Dieumerci Dongola, Muhammed Gümüşkaya (Yusuf Can Esendemir dk. 78), Douglas Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Enes Çinemre, Atalay Atcı, Jetmir Topalli, Cem Tuna Türkmen, Atalay Atcı, Emirhan Acar, Lassana Samake

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Francis Nzaba (Mame Mor Faye dk. 80), Anıl Yaşar (Onur Ulaş dk. 46), Yunus Emre Gedik, Mikail Okyar (Hamza Catakovic dk. 46), Amilton, Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 12), Ryan Jack, Berat Luş (Alper Karaman dk. 66), Kayode

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Altar Han Hidayetoğlu, Enes Alıç, Dimitri Kevin Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Kırmızı kart: Dieumerci Dongola (dk. 40), Douglas Tanque (dk. 45+1) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Arda Özçimen (Bandırmaspor), Anıl Yaşar, Alper Karaman, Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor)