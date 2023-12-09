Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Kocaelispor: 3

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Kocaelispor: 3
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sina pırlanta
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Trendyol 1. Lig’in 15. hafta maçında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

21. dakikada Candeias’ın pasına hareketlenen Amaral ceza sahası içinde kaleci Gklelios’un solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

33. dakikada Amaral’ın pasında Tanque ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

51. dakikada ceza sahası içinde Amaral’ın pasıyla topla buluşan Barış Alıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 0-3

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kağan Çalışır

Bandırmaspor: Loannis Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Emirhan Aydoğan dk. 46), Metehan Mimaroğlu (Sokou dk. 62), Marc jezefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Doğan Can Davas dk. 71), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Kadem Harris dk. 40) Taha Batuhan Yayıkcı

Yedekler: Akın Alkan, Mustafa Saymak, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Mücahit Albayrak, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Emre Gültekin dk. 70), Santos Candeias, Atilla Turan, Mert Çölgeçen (Kouakou dk. 85), Mehmet Yılmaz (Yusuf Abdioğlu dk. 83), Reis Amaral (Cem Ekinci dk. 62), Burak Öksüz, (Barış Alıcı dk. 71), Silva Souza

Yedekler: Harun Tekin, Alihan, Kubalas, Onur Atasayar, Emre Nefiz, Bedirhan Yıldız, Yusuf Emre Gültekin

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Amaral (dk. 20), Tanque (dk. 33), Barış Alıcı (dk. 51) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Silva Souza (dk. 75) (Kocaelispor)

Sarı kart: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)