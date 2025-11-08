Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Boluspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 13.haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Süleyman Bahadır, Ömer Yasin Gezer, Mustafa Güçer

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Cem Tuna Türkmen dk. 90+3), Jones Johan Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Emirhan Acar dk. 67), Atınç Nukan, Enes Aydın (Yusuf Can Esendemir dk. 67), Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Da Silva Souza (Jetmir Toplalli dk. 90+2)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Atalay Atcı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Boluspor: Orkun Özdemir, Alves De Lima, Devran Şenyurt (Arda Usluoğlu dk. 67), Barış Alıcı (Abdurahman Üresin dk. 67), Dean Liço, Florent Hasani, Doğan Can Davas, Loic Robert Kouagra, Onur Öztonga, Ibrahim Akanbi Rasheed (Martin Boakye dk. 84), Mario Cesar Azevedo Alves Balburdia (Rahman Buğra Çağıran dk.73)

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Abdulsamet Kırım, Mustafa Alptekin Çaylı, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Gol: Bacuna (dk. 48) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın, Tanque (Bandırmaspor), Martin Boakye (Boluspor)