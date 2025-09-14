Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Trendyol 1. Lig'de. 5. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berbere kaldı.
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Gökmen Baltacı, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Muhammed Gümüşkaya dk. 58, Cem Tuna Türkmen dk. 71), Jones Johan Bacuna, Ndongala (Enes Aydın dk. 88), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Jetmir Toplalli dk. 58), Da Silva Souza
Yedekler: Arda Özçimen, Cerdic Yannick Semani, Enes Çinemre, Gani Burgaz, Emirhan Acar, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer (Mehmet Erdoğan dk. 26), Odisei Roshi (Junior Fernandes dk. 84), Eduart Proca (Erkam Develi dk. 84), Ali Dere (Haqi Osman dk. 90 +2), İbrahim Akdağ, Ferreira Nascimento (Oğuzhan Çalışkan dk. 22), Hakan Bilgiç, Francis Ezeh, Sitoe, İshak Karaoğul, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Çelik, Ali Akman, Halil Can Yaman, Berkan Mahmut Keskin, Alper Burak Duman
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Goller: Tanque (dk. 11), (Bandırmaspor), İbrahim Akdağ (dk. 27) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Ezeh, Hakan Bilgiç (Ankara Keçiörengücü)