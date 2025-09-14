Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

Trendyol 1. Lig'de. 5. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berbere kaldı.

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Gökmen Baltacı, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Muhammed Gümüşkaya dk. 58, Cem Tuna Türkmen dk. 71), Jones Johan Bacuna, Ndongala (Enes Aydın dk. 88), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Jetmir Toplalli dk. 58), Da Silva Souza

Yedekler: Arda Özçimen, Cerdic Yannick Semani, Enes Çinemre, Gani Burgaz, Emirhan Acar, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer (Mehmet Erdoğan dk. 26), Odisei Roshi (Junior Fernandes dk. 84), Eduart Proca (Erkam Develi dk. 84), Ali Dere (Haqi Osman dk. 90 +2), İbrahim Akdağ, Ferreira Nascimento (Oğuzhan Çalışkan dk. 22), Hakan Bilgiç, Francis Ezeh, Sitoe, İshak Karaoğul, Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Çelik, Ali Akman, Halil Can Yaman, Berkan Mahmut Keskin, Alper Burak Duman

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Goller: Tanque (dk. 11), (Bandırmaspor), İbrahim Akdağ (dk. 27) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ezeh, Hakan Bilgiç (Ankara Keçiörengücü)