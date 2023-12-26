Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Trendyol 1. Lig’de 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı.

1. Lig’de 3 haftalık program şöyle:

18. hafta

12 Ocak Cuma

20.00 Sakaryaspor-Göztepe

13 Ocak Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Erzurumspor FK

13.30 Bodrum FK - Giresunspor

16.00 Adanaspor-Boluspor

19.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

14 Ocak Pazar

13.30 Manisa FK - Kocaelispor

16.00 Çorum FK - Tuzlaspor

19.00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği

15 Ocak Pazartesi

20.00 Altay - Şanlıurfaspor

19.hafta

19 Ocak Cuma

20.00 Giresunspor - Çorum FK

20 Ocak Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Bodrum FK

16.00 Boluspor - Bandırmaspor

19.00 Kocaelispor - Eyüpspor

21 Ocak Pazar

13.30 Tuzlaspor - Altay

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 Şanlıurfaspor - Adanaspor

19.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

22 Ocak Pazartesi

20.00 Göztepe - Ümraniyespor

20. hafta

26 Ocak Cuma

20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK - Erzurum FK

16.00 Çorum FK - Göztepe

19.00 Eyüpspor - Tuzlaspor

28 Ocak Pazar

13.30 Bodrumspor FK - Gençlerbirliği

13.30 Bandırmaspor - Giresunspor

16.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor

19.00 Altay - Kocaelispor

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor - Boluspor