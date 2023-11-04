Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Boluspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Berk’in Yıldız’ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Orkun meşin yuvarlağı çeldi.
22. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topla buluşan Oulare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
54. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Safa’nın çaprazdan vuruşundan meşin yuvarlak kaleci Orkun’da kaldı.
76. dakikada Musa Çağıran’ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Çağlar topu üstten kornere çeldi.
87. dakikada sol kanattan çevrilen topla altıpas içerisinde topla buluşan Akabueze’nin vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kurtardı.
90+2. dakikada ceza yayının önünden Diarrassouba’nın vuruşunda Orkun son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Dinçer Demir
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Musa Çağıran, Özgür Çek, Buğra Çağıran (Wu Shaocong dk. 73), Ensar Kemaloğlu (Akabueze dk. 73), Enes Keskin (Oltan Karakullukçu dk. 83), Muhammed Ertürk, Toby Kayode (Erdal Öztürk dk. 83), Yatabare
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Yasin Güreler, Yiğit Demir, Eralp Aydın, Uğur Akdemir, Eze, Melih Bostan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Kayamba dk. 89), Landel (Kubilay Sönmez dk. 83), Oğuz Kaan Güçtekin (Diarrassouba dk. 89), Ercan Coşkun, Safa Kınalı (Bettaieb dk. 70), Berk Yıldız, Bevic Oko (Furkan Demir dk. 70)
Yedekler: İsmail Çipe, Mustafa Şengül, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Tolunay Artuç
Teknik Sorumlu: Yalçın Koşukavak
Sarı kartlar: Enes Keskin, Musa Çağıran, Muhammed Ertürk (Gençlerbirliği) Oulare (Boluspor)