Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sol taraftan Buğra Çağıran’ın ortasında bekletmeden vuran Yasin Güreler’in şutunda top üstten dışarı çıktı.
35. dakikada Kayode’nin ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Emre Koyuncu’da kaldı.
64. dakikada Bangoura’nın ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Umar meşin yuvarlağı ağlarla bulışturdu. 0-1
72. dakikada Gençlerbirliği’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Oltan Karakullukçu’nun kafa vuruşunu Tuzlaspor savunması topu çizgiden çıkarttı.
90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tagui, yerden pasını Mehmet Zahid Çınar’a aktardı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Mehmet Zahit Çınar, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
90+4. dakikada sol kanatta topla bulaşan Yahaya, rakibe attığı çalımla ceza sahasına girerken Yasin Güreler’in müdahalesiyle yerde kaldı. Müdahalenin ardından hakem Emre Kargın, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hikmet Çiftçi’nin vuruşunda Kaleci Orkun Özdemir gole izin vermedi.
Hakemler: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Musa Çağıran (Muhammet Himmet Öztürk dk. 81), Shaocong, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Akabueze dk. 66) Amilton, Enes Keskin (Uğur Akdemir dk. 81), Ensar Kemaloğlu, Rahman Buğra Çağıran, Kayode (Melih Bostan dk. 86) Oltan Karakullukçu
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Atalay Gökçe, Erdal Öztürk, Yiğit Efe Demir, Rodrigues, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Gökhan Akkan, Selim Ay, Gameli (Yahaya dk. 46), Mehmet Coşkun, Bangoura (Ahmethan Köse dk. 75), Ba, Muhammed Akarslan (Himmet Zahid Çınar dk. 86), Umar (Hikmet Çiftçi dk. 75), Togui
Yedekler: Ferhat Kaplan, Hasanalizada, Halef Keklik, Koray Yağcı, Sadık Baş, Çağrı Girtoğlu
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Umar (dk. 64), Mehmet Zahit Çınar (dk. 90+1) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Musa Çağıran, Rahman Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Togui, Awuku, Selim Ay (Tuzlaspor)