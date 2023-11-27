Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Gençlerbirliği’nin kazandığı taç atışı sonrası sağ kanattan gelen ortaya ceza sahası içinde Kayode kafa ile yere indirdi. Seken topa sert şut çeken Özgür Çek, altıpasın sol çaprazından gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Metin Uçar’da kaldı.
19. dakikada Keçiörengücü savunmasının yaptığı pas hatasında Kayode topa sahip oldu. Kayode’nin ceza sahası içi sol çaprazdan gönderdiği aşırtma vuruşu kaleci Metin Uçar kornere çeldi.
47. dakikada Keçiörengücü savunmasının kendi yarı sahasında yaptığı pas hatasını Yatabare değerlendirdi. Yatabare’nin ceza yayı içinde penaltı noktasına doğru bıraktığı topla birlikte kaleye dönen Kayode’nin şutunu kaleci Uçar çeldi.
82. dakikada Keçiörengücü savunmasının ceza sahası içinde yaptığı pas hatasında araya giren Kayode, kaleci Metin’i geçerek son çizgiden bıraktığı topu ağlara gönderdi. 1-0
88. dakikada Keçiörengücü’nde ceza sahası içinde Ariyibi’nin yer düşmesi ile penaltı kazandı. Penaltı noktasında topun başına geçen Bardhi, kaleci Özdemir’in soluna gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
90+4. dakikada penaltı kazanan Gençlerbirliği’nde topun başına Musa Çağıran geçti. Topu aşırtarak kaleye gönderen Çağıran topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Uğur Akdemir (Oltan Karakullukçu dk. 90+3), Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Akabuze (Rodrigues dk. 64), Enes Keskin (Erdal Öztürk dk. 90+3), Kayode, Ensar Kemaloğlu (Muhammed Himmet Ertürk dk. 64), Özgür Çek (Wu dk. 44), Mustapha Yatabare
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Atalay Gökçe, Yiğit Efe Demir, Eralp Aydın, Melih Bostan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Reşmen, Orhan Nahırcı, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Özer Özdemir (Şahverdi Çetin dk. 61), Erkam Develi, Camara (Melih İnan dk. 72), Bardhi (Mara dk. 90), Ariyibi (Mayi dk. 90), Koray Kılınç (Dembele dk. 72)
Yedekler: Batuhan Ataç, Nyarko, Innocent, Bahadır Yıldırım, Haşim Arda Sarman
Teknik Sorumlu: Cenk Özcan
Goller: Kayode (dk. 82) (Gençlerbirliği), Bardhi (dk. 88) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Musa Çağıran, Nzaba, Akabuze, Kayode (Gençlerbirliği), Özer Özdemir, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)