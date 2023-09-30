Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Manisa FK: 1
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Muhammed’in orta sahadan ceza sahasına ortasında topla buluşan Yatabare’nin şutunda top ağlara gitti. 1-0
22. dakikada Diablo’nun sağ taraftan kullandığı taç atışında topu alan Lima’nın topuk pasında ceza sahası içinde Oğuz Gürbulak’ın şutu filelerle buluştu. 1-1
73. dakikada Amiton’un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Enes’in şutu yan direğe çarptı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Özgür Çek (Musa Çağıran dk. 83), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Uğur Akdemir (Buğra Çağıran dk. 62), Rodrigues (Sambou Yatabare dk. 75), Enes Keskin (Ensar Kemaloğlu dk. 75), Amilton, Kayode, Muhammed Himmet Ertürk, Mustapha Yatabare (Oltan Karakullukçu dk. 83)
Yedekler: Orkun Özdemir, Erdal Öztürk, Yiğit Efe Demir, Akabueze, Melih Bostan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Manisa FK: Alperen Uysal, Kaan Kanak, Domgjoni Ayberk Karapo, Burak Altıparmak, Jetmir Topalli (Kerim Frei dk. 76), Meriton Korenica (Bekir Karadeniz dk. 75), Tugay Kacar, Diallo (Doğukan Emeksiz dk. 75), Oğuz Gürbulak (Gakpa dk. 85), Sandro Lima
Yedekler: Samet Karabatak, Muhammed Enes Kirpit, Tabla, Yunus Emre Dursun, Bedirhan Altunbaş, Furkan Mehmet Doğan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Yatabare (dk. 16) (Gençlerbirliği), Oğuz Gürbulak (dk. 22) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği), Sandro Lima (Manisa FK)