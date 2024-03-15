Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kocaelispor: 0
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sağ kanattan Amilton kale önüne yerden pasında Melih’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada Amaral’ın orta alandan pası ile sağ kanattan içeri giren Barış kale önüne pasını gönderdi. Yerden gelen topa Kouakou’nun ayak içi ile yaptığı vuruşunu Nzaba topun kaleye girmesine izin vermedi.
45+2. dakikada sağ kanatta topu alan Amilton ceza alanına koşu yapan Siliki’ye pasını aktardı. Altı pasta Siliki’den topu alan Melih kaleci Harun’un uzağına meşin yuvarlağı yolladı. 2-0
64. dakikada Candeias’ın sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte olan Kouakou kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Elias Durmaz (Yiğit Efe Demir dk. 65), Amilton, Akabueze, Siliki (Özgür Çek dk. 65), Ensar Kemaloğlu, Melih Bostan (Laura dk. 77, Oltan Karakullukçu dk. 90+1)
Yedekler: Orkun Özdemir, Arda Çağan Çelik, Arda Temur, Jimmy Durmaz, Özgür Baran Aksaka, Halit Yılmaz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan (Tuncer Duhan Aksu dk. 46), Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Barış Alıcı (Cem Ekinci dk. 46), Candeias, Amaral (Mesut Can Tunalı dk. 85), Beridze (Sheidaev dk. 74), Kouakou
Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Emir Ortakaya, Haşim Arda Sarman, Bedirhan Yıldız
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Melih Bostan (dk. 5 ve 45+2) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Siliki, Nzaba (Gençlerbirliği), Burak Öksüz, Atila Turan, Kouakou (Kocaelispor)