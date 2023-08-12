Trendyol 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eyüpspor: 1

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eyüpspor: 1
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Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sağ kanattan Muharrem Cinan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde Erkam Reşmen’in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

58. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı, Erkam Develi (Şahverdi Çetin dk. 82), Melih İnan (Koray Kılınç dk. 82), Bardhi (Mara dk. 68), Innocent (Musa Caner Aktaş dk. 68), Dembele

Yedekler: Ömercan Avcı, Mert Kula, Bilal Budak, Halil Can Ayan, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar (Metehan Baltacı dk. 90+3), Robin Yalçın, Santos, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 90+2), Recep Niyaz (Sinan Kurt dk. 61) Taşkın İlter, Regattin (Mustafa Pektemek dk. 90+3), Mete Kaan Demir (Melih Kabasakal dk. 82), Ahmed Kutucu, Ampem

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Babel, Uğur Demirok, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Kerem Yavaş

Gol: Caner Erkin (dk. 58)

Sarı kartlar: Caner Erkin, Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor), Erkam Reşmen (Keçiörengücü)