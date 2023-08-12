Trendyol 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eyüpspor: 1
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
24. dakikada sağ kanattan Muharrem Cinan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde Erkam Reşmen’in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
58. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı, Erkam Develi (Şahverdi Çetin dk. 82), Melih İnan (Koray Kılınç dk. 82), Bardhi (Mara dk. 68), Innocent (Musa Caner Aktaş dk. 68), Dembele
Yedekler: Ömercan Avcı, Mert Kula, Bilal Budak, Halil Can Ayan, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Cenk Özcan
Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar (Metehan Baltacı dk. 90+3), Robin Yalçın, Santos, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 90+2), Recep Niyaz (Sinan Kurt dk. 61) Taşkın İlter, Regattin (Mustafa Pektemek dk. 90+3), Mete Kaan Demir (Melih Kabasakal dk. 82), Ahmed Kutucu, Ampem
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Babel, Uğur Demirok, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Kerem Yavaş
Gol: Caner Erkin (dk. 58)
Sarı kartlar: Caner Erkin, Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor), Erkam Reşmen (Keçiörengücü)