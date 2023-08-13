Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Manisa FK: 2
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig’in ilk hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Manisa Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
32. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Burak’ın şutunda kaleci Harun topu çeldi. Dönen topu Burak kafayla filelere göndermek istedi ancak Harun gole izin vermed.i
35. dakikada Candeias’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cem’in vuruşunda kaleci Alperen topu kontrol etti.
55. dakikada sağ kanattan Fofana’nın ceza sahası içine ortasında Atabey’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
64. dakikada Oğuz Gürbulak’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sandro Lima topu ağlara gönderdi. 0-1
90+7. dakikada Doğukan’ın pasında Lima’nın vuruşunda top filelere gitti. 0-2
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
Kocaelispor: Harun Tekin, Yalçın Kılınç, Cem Ekinci (Kouakou dk. 65), Yusuf Cihat Çelik (Yusuf Emre Gültekin dk. 65), Atabey Çiçek (Okan Eken dk. 85), Candeias, Atila Turan, Fofana, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı (Amaral dk. 46), Yusuf Abdioğlu
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Onur Atasayar, Mert Çölgeçen, Bedirhan Yıldız, Oğuz Ceylan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Tugay Kaçar (Marvin Ladji Gakpa dk. 79), Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Kerim Fre (Tabla dk. 88), Oğuzhan Berber, Daniel Graovac, Demba Diallo (Doğukan Emeksiz dk. 73), Burak Altıparmak (David Domgjonas dk. 88), Ayberk Karapo, Sandro Lima
Yedekler: Samet Karabatak, Mamadou Cissokho, Yunus Emre Dursun, Bedirhan Altunbaş, Furkan Mehmet Doğan, Bekir Karadeniz
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Sandro Lima (dk. 64 ve 90+2) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Okan Eken (Kocaelispor)