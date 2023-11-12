Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Çorum FK: 1
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Çorum FK’yı 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar:
3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Amaral’ın şutunda kaleci topu kontrol etti.
26. dakikada çaprazdan ceza sahasına giren Ozan’ın ortasında Ferhat’ın şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
57. dakikada Amaral’ın ortasında kale önünde Tanque’nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
62. dakikada ceza sahası içinde Amaral, Kerem’in müdahalesiyle yere düşünce hakem Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Tanque’nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
70. dakikada Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ahmet Sağat’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti 1-1
90+4. dakikada rakip ceza sahasına atılan uzan pasta Atabey’in kafayla indirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Tanque, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Güner Mumcu Taştan
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Kouakou dk. 90+2), Burak Öksüz (Yusuf Abdioğlu dk. 46), Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Yusuf Emre Gültekin (Mert Çölgeçen dk. 46), Candeias, Amaral (Mesut Can Tunalı dk. 87), Giorgi Beridze, Douglas
Yedekler: Harun Tekin, Onur Atasayar, Atabey Çiçek, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz, Barış Alıcı
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Çorum FK: Ali Türkan (Hasan Hüseyin Akınay dk. 6), Kerem Kalafat, Inainfe, Toure, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Murat Yıldırım dk.67), Ferhat Yazgan, Bartolomeu (Suat Kaya dk.80), Nalepa, Ozan Sol (Ahmet İlhan Özek dk.67), Ahmet Sağat (Sinan Kurumuş dk. 80)
Yedekler: Verheydt, Eren Aydın, Adem Doğan, Massis Gülük, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Douglas Tanque (dk. 65 pen. ve 90+4) (Kocaelispor), Ahmet Sağat (dk. 70) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan (Kocaelispor), Bartolomeu, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Toure (Çorum FK)