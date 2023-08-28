Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Altay: 2
Trendyol 1.Lig'in 3. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Altay'ı 3-2 mağlup etti. Maça damgasını vuran olayda Fofana'nın rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısırarak oyundan atılması oldu.
Trendyol 1.Lig’in 3. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Altay’ı 3-2 mağlup etti. Maça damgasını vuran olayda Fofana’nın rakibi Ceyhun Gülselam’ı ısırarak oyundan atılması oldu.
Maçtan dakikalar
33. dakikada Kocaelispor sağdan geliştirdiği atakta, Amaral’ın ortasında Candeias ceza yayında topla buluştu. Candeias’ın bekletmeden ortasında ceza sahasının içinde topu alan Tanque düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
38. dakikada Amaral’ın pasında topla buluşan Cem Ekinci topla ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Eren çapraza giden topa dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
73. dakikada Kocaelispor’da Fofana kırmızı kart gördü. Altay ekibinin duran top organizasyonunda Fofana, Ceyhun’u omzundan ısırdı. VAR’ın uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Aksu pozisyonu izledi ve Fofana’ya kırmızı kart gösterdi.
84. dakikada Candeias’ın ortasında topla buluşan Emir Ortakaya’nın düzün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
86. dakikada Zeki Yıldırım’ın altı pas üzerinden çapraza yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
90+6. dakikada Kocaelispor’da Alihan’ın Mehmet Oğuz’a ceza sahasında müdahalesi sonrasında hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Paixao meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Barış Çiçeksoyu
Kocaelispor: Harun Tekin, Alihan Kubalas, Onur Atasayar, (Emir Ortakaya dk. 77) Cem Ekinci (Mesut Can Tunalı dk. 77), Yusuf Cihat Çelik, Daniel Joao Santos Candeias, Ibrahima Breze Fofana, Joao Pedro Reis Amaral (Barış Alıcı dk. 77), Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan (Mehmet Yılmaz dk. 67), Tanque (Atabey Çiçek dk. 90)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Onil Christian Kouakou, Mert Çölgeçen, Bedirhan Yıldız, Burak Öksüz
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir (Mehmet Onur Yıldız dk. 84), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Marco Paixao, Arda Gezer (Ali Kızılkuyu dk. 46), İbrahim Öztürk, Onur Efe (Caner Baycan dk. 77), Özgür Özkaya
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Murat Uluç, Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz, Efe Sarıkaya, Kuban Altunbudak
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Goller: Tanque (dk. 33), Cem Ekinci (dk. 38), Emir Ortakaya (dk.84) (Kocaelispor), Zeki Yıldırım (dk. 86), Marco Paixao (dk. 90+6 pen.) (Altay)
Kırmızı kart: İbrahima Breze Fofana (dk. 73) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Mesut Can Tunalı (Kocaelispor), İbrahim Öztürk (Altay)