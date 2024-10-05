Trendyol 1. Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Adanaspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Adanaspor: 0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

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13. dakikada Ankaragücü’nde Efkan’ın ceza yayının az gerisinden savunmanın havadan pasında topla buluşan Bajic’in sol ayağıyla ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

59. dakikada penaltı noktasının üstünden Efkan’ın geriye çıkardığı pasta topu alan Tolga’nın ceza yayı içinden sert vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

78. dakikada Saponara’nın sağ taraftan ortasında Efkan penaltı noktasının az önünde müsait durumda kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Aylak, Egemen Savran

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Saponaro dk. 76), Mert Çetin, Osman Çelik, Schulz (Alper Uludağ dk. 57), Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Kitsious, Efkan Bekiroğlu (Astanakulov dk. 76), Varga (Cephas dk. 69), Bajic (Dadaşov dk. 69)

Yedekler: Fatih Demir, Coelho, Cem Türkmen, Arda Ünyay, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Donkor, Fatih Kurucuk, Uğur Demirok, Feyzi Yıldırım, Innocent, Turgay Gemicibaşı, Dabo (Diakite dk. 46), Fofana (Ferhat Katipoğlu dk. 77), Harun Alpsoy (Devran Şenyurt dk. 80), Ciss (Doğukan Emeksiz dk. 93)

Yedekler: Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Metehan Altunbaş, Yepie, Burhan Tuzun, Metehan Mollaoğlu

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Sarı kartlar: Osman Çelik (MKE Ankaragücü),