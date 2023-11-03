Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kabongo Kasongo’nun şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

37. dakikada sol kanattan Del Valle’nin ortasında ceza sahası içinde Roshi’nin kafa vuruşunda top kaleci Tokotaev’de kaldı.

54. dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Burak Süleyman’ın ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

87. dakikada Şanlıurfaspor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Ekincier, topu filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Gökmen Baltacı, Emre Doğu

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kabongo Kasongo (Ali Ülgen dk. 83), Rotman, Sinan Kurt, Donkor, Murat Cem Akpınar (Mikail Okyar dk. 68), Roshi (Burak Süleyman dk. 46), Del Valle (Rashad Muhammed dk. 68), Erdi Dikmen, Bülent Cevahir (Bülent Uzun dk. 46), Oğuz Yıldırım

Yedekler: İbrahim Demir, Hasan Kılıç, Yusuf Sefa Karakuzu, Simon, Umut Uzun

Teknik Sorumlu: Turgay Karslı

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Ndiaye, Abdullah Aydın, Donsah (Barış Ekincier dk. 61), Mehmet Yiğit, Toure, Semih Karadeniz, Nshimirimana (Adem Eren Kabak dk. 45+3), Mert Çapar (Enver Cenk Şahin dk. 71), Barış Gök

Yedekler: Aydın Bağ, Diogo Aleksis, Muhammet Arslantaş, Hüseyin Erkan, Seyit Gazanfer, Özgür Baran Aksaka, Cebrail İrtürk

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Burak Süleyman (dk.54) (Sakaryaspor), Barış Ekincier (dk. 87) (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Erdi Dikmen (dk. 86) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Rotman (Sakaryaspor), Mert Çapar, Barış Gök, Mboula, Barış Ekincier (Şanlıurfaspor)