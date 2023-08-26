Trendyol 1. Lig Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 1
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sol kanattan etkili gelen Sakaryaspor’da kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Kasongo’nun vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.
10. dakikada Burak Süleyman’ın ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Del Valle’nin vuruşu direkten döndü.
23. dakikada Diniyev’in uzaktan vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
45+3. dakikada Ayman Bouali’nin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1.
48. dakikada Diniyev’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.
50. dakikada ceza sahası içerisine giren Hasan Ayaroğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.
58. dakikada Kasongo’nun ceza sahası dışından vuruşu direğe çarparak auta çıktı.
70. dakikada Kasongo’nun yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi.
72. dakikada topun başına gelen Kasongo, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-1.
87. dakikada Muhammed Akarslan’ın yerde kaldığı pozisyonda VAR’a giden hakem penaltı kararı verdi.
90. dakikada topun başına gelen Dino Ndlovu’nun vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.
Hakemler: Gürcan Hasova, Sezgin Çınar, Haydar Avcı, Oğuzhan Çakır
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, , Bülent Uzun, Rajko Rotman, Burak Süleyman, Michal Nalepa, Odise Roshi (Hakan Yavuz dk. 72), Del Valle (Dino Ndlovu dk. 46), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Muhammed Akarslan dk. 46), Kasongo
Yedekler: İbrahim Demir, Yakup Anıl Karadağ, Yusuf Sefa Karakuzu, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım, Umut Uzun, Talha Bulut
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Muhammed Mert (Batuhan Arıcı dk. 82), Melih Okutan, Serkan Göksu (Berk Taşkın dk. 64), Onur Ayık (Karamoko Bamba dk. 75), Hasan Ayaroğlu, Ayman Bouali (Ivan Saponjic dk. 64), Glumac, Popov (Klonaridis dk. 64), Diniyev
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Saitoğlu, Uğur Kaan Yıldız, Beren Küçükbaşarık, Dejvi Bregu
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Kasongo (dk. 72 pen.) (Sakaryaspor), Ayman Bouali (dk. 45+3) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Ali Ülgen, Rajko Rotman, Burak Süleyman, Hakan Yavuz, Bülent Uzun (Sakaryaspor), Serkan Göksu, Ayman Bouali, Berk Taşkın, Abdulsamed Damlu, Dorian George Viktor Klonaridis, Mustafa Eser (Ümraniyespor)