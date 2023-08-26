Trendyol 1. Lig Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 1
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

7. dakikada sol kanattan etkili gelen Sakaryaspor’da kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Kasongo’nun vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

10. dakikada Burak Süleyman’ın ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Del Valle’nin vuruşu direkten döndü.

23. dakikada Diniyev’in uzaktan vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

45+3. dakikada Ayman Bouali’nin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1.

48. dakikada Diniyev’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.

50. dakikada ceza sahası içerisine giren Hasan Ayaroğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

58. dakikada Kasongo’nun ceza sahası dışından vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Kasongo’nun yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi.

72. dakikada topun başına gelen Kasongo, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-1.

87. dakikada Muhammed Akarslan’ın yerde kaldığı pozisyonda VAR’a giden hakem penaltı kararı verdi.

90. dakikada topun başına gelen Dino Ndlovu’nun vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Sezgin Çınar, Haydar Avcı, Oğuzhan Çakır

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, , Bülent Uzun, Rajko Rotman, Burak Süleyman, Michal Nalepa, Odise Roshi (Hakan Yavuz dk. 72), Del Valle (Dino Ndlovu dk. 46), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Muhammed Akarslan dk. 46), Kasongo

Yedekler: İbrahim Demir, Yakup Anıl Karadağ, Yusuf Sefa Karakuzu, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım, Umut Uzun, Talha Bulut

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Muhammed Mert (Batuhan Arıcı dk. 82), Melih Okutan, Serkan Göksu (Berk Taşkın dk. 64), Onur Ayık (Karamoko Bamba dk. 75), Hasan Ayaroğlu, Ayman Bouali (Ivan Saponjic dk. 64), Glumac, Popov (Klonaridis dk. 64), Diniyev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Saitoğlu, Uğur Kaan Yıldız, Beren Küçükbaşarık, Dejvi Bregu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Kasongo (dk. 72 pen.) (Sakaryaspor), Ayman Bouali (dk. 45+3) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ali Ülgen, Rajko Rotman, Burak Süleyman, Hakan Yavuz, Bülent Uzun (Sakaryaspor), Serkan Göksu, Ayman Bouali, Berk Taşkın, Abdulsamed Damlu, Dorian George Viktor Klonaridis, Mustafa Eser (Ümraniyespor)