Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Adanaspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Adanaspor: 0
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sina pırlanta
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Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

18. dakikada Sakaryaspor’un savunma arkasına atılan topta kaleci Cihan’ı geçen Fernandes Da Silva’nın topu boş kaleye göndermesine Erdi Dikmen izin vermedi.

29. dakikada Sakaryaspor’un geliştirdiği atakta Sinan Kurt’un ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Sinan Kurt’un ceza yayından yaptığı vuruş kalenin üzerinden dışarıya gitti.

60. dakikada sağ taraftan Oğuz Yıldırım’ın ceza sahasına yaptığı ortada Kabongo Kasongo, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

90+2. dakikada karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçen Kasongo’nun boş kaleye göndermesine Adanspor savunması izin vermedi.

90+3. dakikada savunma arkasında topla buluşan Murat Cem Akpınar, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdülhamit Söyler, Hasan Erdoğan

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Sinan Kurt (Nsana Claudelion Etienne Simon dk. 80), Burak Süleyman (Yonathan Alexander Del Valle Rodriguez dk. 61), İsaac Donkor, Hasan Kılıç (Murat Cem Akpınar dk. 88), Odise Roshi (Rajko Rotman dk. 88), Erdi Dikmen, Mikail Okyar, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım (Ali Ülgen dk. 80), Kabongo Kasongo

Yedekler: İbrahim Demir, Bülent Uzun, Rashad Muhammed, Yakup Anıl Karadağ, Umut Uzun

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Harun Alpsoy (Kubilay Aktaş dk. 60), Dimitri Joseph Oberlin (Samuel David Osse Yepie dk. 79), Hakkı Türker (Mutlu Aksu Doğan dk. 83), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Joseph William Champness (Eric Ayuk Mbu dk. 60), Abdoulaye Dabo (Metehan Altunbaş dk. 83), Ferhat Katipoğlu, Antenor Junior Fernandes Da Silva Vitoria

Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Batuhan Yılmaz, Serhat Kot, Cem Güzelbay

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Kabongo Kasongo (dk. 60), Murat Cem Akpınar (dk. 90+3) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Evren Korkmaz, Kubilay Aktaş, Dimitri Joseph Oberlin (Adanaspor)