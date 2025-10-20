Trendyol 1. Lig: Serik Belediyespor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 2
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Serik Belediyespor, İstanbul'da karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.
Stat: Ümraniye
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Şengül, Çağrıcan Pazarcıklı
Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Martynov, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Burak Asan, Selim Dilli (Dmitri Tikhiy dk. 84), Emrecan Terzi, Berkovskiy, Joao Amaral (Erhan Çelenk dk. 70), Gökhan Altıparmak (Şeref Özcan dk. 70)
Teknik Direktör: Sergey Yuran
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Andre Poko dk. 71), Adama Traore (Cheikhou Kouyate dk. 90+3), Dia Saba (Fernando dk. 79), Çekdar Orhan (Daniel Mosquera dk. 46), Mbaye Diagne (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 90+3)
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Mbaye Diagne (dk. 57 ve 87) (Amed Sportif Faaliyetler), Gökhan Altıparmak (dk. 68) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Gökhan Altıparmak, Batuhan İşçiler, Burak Asan (Serik Belediyespor), Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)