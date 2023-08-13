Trendyol 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Çorum FK: 3

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Çorum FK’ya 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Çorum FK atağında topla buluşan Geraldo, ceza alanı içinde kaleci Philipp tarafından yapılan müdahale ile yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Verheijdt’in sağ ayağı ile yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden filelerle buluştu. 0-1

11. dakikada Verheijdt’in pasında topla buluşan Ferhat Yazgan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

18. dakikada Muhammed Demirci’nin uzun pasında topla buluşan Gökhan Akkan’ın altıpastan yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

49. dakikada Tuzlaspor ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede Gameli’nin Verheijdt’e yaptığı hareket sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe, itirazlar sonrası VAR’a gitti ve penaltı noktasını işaret etti.

50. dakikada penaltıyı kullanan Verheijdt, sağ alt köşeden topu filelerle buluşturdu. 0-3

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ahmet Yazar’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci sol kale dibine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Ahmet İlhan’ın sol taraftan ceza sahası içine yaptığı yerden orta sonrası Sinan’ın sol ayağı ile yaptığı vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

Stat: 15 Temmuz Şehitler

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Muhammet Ali Doğan, Barış Çiçeksoyu

Tuzlaspor: Philipp Angeler, Sadık Baş, Gökhan Akkan, Philip Gameli, Mehmet Coşkun, Bünyamin Yürür, Mehmet Taş (Gilbert Imbula dk. 64), Joseph Gnadou, Muhammed Demirci (Ahmet Yazar dk. 46), Kevin Mata, James Adeniyi (Mahamadou Ba dk. 64)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Görkem Demiryürek, Bahtiyar Hesenalizad, Resul Türkkalesi, Erkan Şahin, Halef Keklik, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Eren Şafak

Çorum FK: Ali Türkan, Zargo Toure, Serkan Yavuz, Adem Doğan, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Murat Yıldırım dk. 77), Gökhan Karadeniz (Atakan Cangöz dk. 67), Ferhat Yazgan, Geraldo (Suat Kaya dk. 77), Ozan Sol (Ahmet İlhan Özbek dk.67), Thomas Verheijdt (Sinan Kurumuş dk. 83)

Yedekler: Hasan Hüseyin Akınay, Michael Ologo, Berkay Değirmencioğlu, Süleyman Luş, Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Goller: Thomas Verheijdt (dk. 6 pen. ve 50 pen.), Ferhat Yazgan (dk. 11) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Philip Gameli (Tuzlaspor) Ferhat Yazgan, Serkan Yavuz (Çorum FK)