Trendyol 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Tuzlaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Akarslan’ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Mert Çapar’ın içeriye çevirdiği topa Adem Kabak’ın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
51. dakikada sağ taraftan Samet’in ceza sahası içine ortaladığı topum Mehmet Yiğit’in eline çarpması neticesinde Hakem Gürcan Hasova önce penaltı noktasını gösterdi, ardından pozisyonu incelemek üzere VAR noktasına gitti.
56. dakikada VAR’da yapılan inceleme sonrasında Hakem Gürcan Hasova, penaltı kararı aldı.
57. dakikada penaltıda topun başına geçen Mata, yerden sol tarafta vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
80. dakikada orta alandan Tidiany’nin ara pasında Adeniyi ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adeniyi’nin sert şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.
Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Haydar Avcı
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin, Selim Ay, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Mahamadou Ba, Yahaya (Ahmet Yazar dk. 89), Tidany, Muhammed Akarslan, Mata (Umar dk. 60), Adeniyi
Yedekler: Görkem Demiryürek, Ahmethan Köse, Hikmet Çiftçi, Mehmet Çınar, Togui, Gökhan Akkan, Halef Keklik, Sadık Baş
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Semih Karadeniz (Seyit Gazanfer dk. 77), Mehmet Yiğit, N’diaye, Hüsamettin Tut, Donsah (Cumali Bişi dk. 61), Ekinjier, Adem Kabak, Thill (Abdullah Aydın dk. 77), Mert Çapar (Mato dk. 83), Muhammet Arslantaş (Toure dk. 83)
Yedekler: Erzhan, Diego Özçakmak, Mboula, Hüseyin Erkan, Barış Gök
Teknik Direktör: Efe İnanç
Goller: Mata (dk. 57 pen.) (Tuzlaspor), Adem Kabak (dk. 44) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Mahamadou Ba, Umar (Tuzlaspor) N’diaye, Muhammet Arslantaş, Mato, Ekinjier, Abdullah Aydın (Şanlıurfaspor)