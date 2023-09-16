Trendyol 1.Lig: Kocaelispor: 2 - Boluspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında Boluspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında Boluspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kayamba’nın şutunda gole izin vermeyen kaleci Harun topu kornere çeldi.
9. dakikada Amaral’ın pasında Candeias topu bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Tanque’den önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
15. dakikada Candeias’ın pasında Yusuf Cihat kaleyi yokladı, top Bolusspor savunmasından kornere çıktı.
16. dakikada Yusuf Emre’nin serbest vuruşunda Burak Öksüz topu çizgiden çevirdi, Cem altı pasın içinden kafa vuruşuyla topu boş kaleye gönderemedi.
48. dakikada rakibinden sıyrılan Beridze, Douglas Tanque’ye pasını verdi. Tanque’nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
51. dakikada Amaral’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
54. dakikada Cihat’ın pasında savunma arkasına sarkan Amaral topu ağlara gönderdi. Hakem Erdem Mertoğlu bir süre bekledikten sonra VAR’dan ofsayt işaretini aldı ve gol geçerlilik kazanmadı.
69. dakikada kaleci Harun’un rakibine müdahalesi nedeniyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Adel Bettaieb, penaltıyı gole çeviremedi.
90. dakikada Hakan Bilgiç’in ceza sahasının sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlağ filelere gitti. 2-1
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı
Kocaelispor: Harun Tekin, Onur Atasayar (Atila Turan dk. 70), Cem Ekinci (Giorgi Beridze dk. 46), Yusuf Cihat Çelik, Daniel Joao Santos Candeias, Yusuf Emre Gültekin (Mert Çölgeçen dk. 66), Joao Pedro Reis Amaral (Emir Ortakaya dk. 81), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan, Douglas Willian Da Silva Souza (Atabey Çiçek dk. 89)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Onil Christian Kouakou, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz, Barış Alıcı
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Safa Kınalı dk. 56), Kubilay Sönmez (Bevic Selad Moussiti Oko dk. 81), Adel Bettaieb (İdrissa Camara dk. 81), Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Guy Lucien Michel Landel, Hakan Bilgiç, Joel Kayamba Ngandu, Furkan Demir (Berk Yıldız dk. 74), Ercan Coşkun
Yedekler: İsmail Çipe, Veaceslav Posmac, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Abdoulaye Diarrassouba , Arda Köksal
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Douglas Willian Da Silva Souza (dk. 48), Joao Pedro Reis Amaral (dk. 51) (Kocaelispor), Hakan Bilgiç (dk. 90) (Boluspor)
Sarı Kart: Yusuf Emre Gültekin, Daniel Joao Santos Candeias , Onur Atasayar (Kocaelispor), Kubilay Sönmez, Ercan Coşkun, Naby Youssouf Oulare, Adel Bettaieb (Boluspor)