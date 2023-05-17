Trendyol Avrupa'nın en popüler moda platformu seçildi

Trendyol, Avrupa’daki en popüler moda platformları sıralamasında birinci oldu.

Berlin merkezli Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından yapılan “Avrupa’daki en popüler moda platformları” araştırmasında dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ilk sırada yer aldı. trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa’nın 27 ülkesindeki müşterilerle buluşturan Trendyol’un dışında listede Almanya ve Fransa’dan beşer, İngiltere’den iki, Polonya, İspanya ve Macaristan’dan ise birer online pazaryeri yer aldı. En popüler online pazaryerlerinin sıralaması, Similarweb, Tranco ve Umbrello (Cisco) verilerine ek olarak BVOH’a özel olarak geliştirilen bir algoritma üzerinden yapılan hesaplamalarla oluşturuldu.

Verilen bilgilere göre, Trendyol geçtiğimiz günlerde de Almanya’da influencerlar tarafından en çok konuşulan moda markası olmuştu. Storyclash Influencer Pazarlama Platformu’nun influencerların sosyal medya platformundaki bahsedilme sayılarını baz alarak hazırladığı listede 1. sıraya yerleşen Trendyol, aynı zamanda listeye giren tek Türk markası olmuştu.