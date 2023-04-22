Trendyol, çadır kentlerde çocukları voleybolla buluşturacak

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda deprem bölgesindeki çocukları voleybol ile buluşturmak üzere yola çıkıyor.

E-ticaret platformu Trendyol ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda deprem bölgesindeki çocukları voleybol ile buluşturmak üzere yola çıkıyor. Sporun, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkısına, spor kültürünün yaygınlaştırılmasına ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesine olan inancıyla hem voleybol milli takımlar ana sponsoru hem de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırıp lisanslı sporcu sayısını artırmayı amaçlayan TVF Fabrika Voleybol Okulları’nın destekçisi Trendyol, 23 Nisan’da deprem bölgesindeki çocukları da unutmuyor.

E-ticaret platformu, yaşanan depremlerin ardından topluma pozitif etki sağlayacak adımlar atma amacıyla geleceğin voleybolcularının yetiştirilmesi, ülkemizde daha çok çocuğun voleybol ile buluşturulmasını hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okulları projesi işbirliğinin kapsamını, deprem bölgesindeki çocuklar için genişletiyor. Proje kapsamında deprem bölgesinde bulunan TVF Fabrika Voleybol Okulları öğrencilerine spor çalışmalarını sürdürmeleri için malzeme desteği veriliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte belirlenen çadır kentlerde portatif voleybol sahaları kurularak, depremzede çocukların ve gençlerin de voleybol ile buluşmasına olanak sağlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı TVF Fabrika Voleybol Okulları öğrencileri ile çektiği filmle kutlayan e-ticaret platformu, çocuklarla gerçekleştirdiği röportajlarla antrenmana ilk çıktıklarında nasıl hissettiklerini, şans getirmesi amacıyla yaptıklarını, sayı aldıklarında yaşadıkları duygular gibi farklı anılarla voleybolla ilişkilerini anlatıyor.