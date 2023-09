Trendyol, Contemporary İstanbul'un partneri oldu

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, sanat dünyasını bir araya getiren Türkiye’nin önde gelen sanat etkinliklerinden olan Contemporary İstanbul’un partneri oldu. Eserlerinde gelişen teknolojinin bireysel ve toplumsal etkilerini sorgulayan Memo Akten’in “Deep Meditations: A brief history of almost everything” eseri de bu kapsamda Türkiye’de Trendyol’un katkılarıyla GLOBART küratörlüğünde Contemporary İstanbul’da sanatseverler ile buluşacak.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 26 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde Tersane İstanbul’da gerçekleşecek Contemporary İstanbul’un partneri oldu. Sanata olan desteklerine Contemporary İstanbul ile devam eden Trendyol, sanatı ulaşılabilir kılmak ve sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak hedefiyle Trendyol Sanat’ı hayata geçirmişti.

Contemporary İstanbul’da Memo Akten’in “Deep Meditations: A brief history of almost everything” eseri Türkiye’de ilk kez Trendyol’un katkılarıyla sanatseverler ile buluşturacak. Trendyol, bu yıl 18. kez kapılarını sanatseverlere açacak olan Contemporary İstanbul’da, 28 Eylül Perşembe günü saat 16:30- 17:10 arasında Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yeşim Uygur moderatörlüğünde Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, sanatçı Ardan Özmenoğlu ve sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın katılımıyla ‘Dijital Çağda Ulaşılabilir Sanat’ başlıklı bir panel gerçekleştirecek.

“Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes” eseri ziyaretçilerle buluşuyor

Trendyol Sanat, bu sene partner olarak yer aldığı Contemporary İstanbul fuarında multidisipliner sanatçı, müzisyen ve araştırmacı Memo Akten’in büyük ölçekli video ve ses enstalasyonu “Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes” eseri ile ziyaretçilerle buluşturuyor. ’Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes’ izleyicileri derin bir yapay sinir ağının hayal gücüyle anlatılan yavaş ve sürekli evrilen görsellerle dolu meditatif bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Eser, zaman ve mekânın birçok ölçeğinde - mikroplardan galaksilere kadar - tüm insanların, insan olmayanların, canlı ve cansız varlıkların birbiriyle olan bağlantısını araştırıyor ve kutluyor.

Gerçekleştirilen iş birliği hakkında konuşan Memo Akten, “Trendyol Sanat ve GLOBART iş birliği ile ‘Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes’ eserimi Türkiye’de ilk kez Contemporary Istanbul’un 18. edisyonunda Tersane’de göstermekten mutluluk duyuyorum" açıklamalarında bulundu.

“Türkiye’nin her bölgesinden sanatseveri sanat eserleri ile buluşturuyoruz”

Trendyol olarak vizyonlarının, tüm ekosistemleri ve Türkiye için en büyük pozitif etkiyi oluşturan şirket olmak olduğunu vurgulayan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Bu vizyon doğrultusunda, teknolojik yetkinliklerimizi; pozitif etkimizi artırmak için kullanıyoruz ve pek çok fayda odaklı projeyi, inisiyatifi hayata geçiriyoruz. Bizim işimizin ana odağı teknoloji. Teknolojik olanakları kullanarak müşterilerimizin iyi bir alışveriş deneyimi yaşamasını, istedikleri ürünlere en uygun şartlarda ulaşmasını hedefliyoruz. Satıcılarımızın da işlerini dijitalleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmalarını ve işlerini büyütmelerini sağlamak da diğer bir hedefimiz. Trendyol günlük ziyaretçi sayısı 15 milyonun üstünde. Bunun üzerine sosyal medya hesaplarının izlenmelerini de koyarsak ciddi bir kitleye zaman ve mekandan bağımsız ulaşma şansı anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bu yetkinliklerimizi farklı kitlelerin faydasına sunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Biz sahip oldugumuz etkimizi sosyal faydaya dönüştürdüğümüzde de ciddi bir çarpan etkisi oluşturabiliyoruz. Bir teknoloji şirketi olduğumuz için topluma en önemli katkı sağlayabileceğimiz alanlardan biri dijital uçurumun hayatın her alanında kapatılması olarak görüyoruz. Trendyol’un sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ ve ‘erişilebilir’ kılmayı hedefiyle hayata geçirdiği Trendyol Sanat da bu misyonumuz doğrultusunda oluşan bir girişim” açıklamalarında bulundu.

Bugün 150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eserini sanatseverlerle buluşturduklarını ekleyen Poyraz, “Çağdaş sanatın Türkiye’deki ve dünyadaki önemli platformlarından biri olan Contemporary İstanbul’un partnerleri arasında olduğumuz için çok mutluyuz. Bu etkinlik, sanatçıların eserlerini sergilemeleri, sanat koleksiyonerleri ile buluşmaları ve sanatseverlerle iletişim kurmaları için fırsatlar sunuyor. Biz de sanatçıları ve eserlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturduğumuz Trendyol Sanat’ı 2021 sonunda hayata geçirdik. Alanında uzman sanat danışmanları ve kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor ve onların portföyündeki sanatçıları ve eserleri Trendyol Sanat ile milyonlarla bulusturuyoruz. Eserler bu danışmanların seçkilerinden oluşuyor. Tüm eserler sertifikalı ve sanatçı imzalı olarak satın alan kişilere ulaştırılıyor. Bugün itibariyle 150’yi aşkın bağımsız sanatçının resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında 1000’e yakın eseri Trendyol Sanat’ta yer alıyor. Sanatı şehir ile buluşturan en önemli organizasyonlarından biri olan Contemporary’de İstanbul’un ülkemizin uluslararası sanat sahnesindeki öneminin artması ve şehrin bir sanat merkezi olarak tanıtılması açısından çok değerli bir noktada yer alıyor. Türk sanatına olan katkımız aynı şekilde devam edecek” dedi.