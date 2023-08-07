Trendyol'da 2023 yılında 53 bin Barbie oyuncağı satıldı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’da 21 Temmuz tarihinde vizyona giren Barbie filmiyle birlikte Trendyol’da yer alan özel koleksiyon Barbie oyuncakları iki günde tükendi. Oyuncak sektörünün tartışmasız en ikonik karakterlerinden biri olan Barbie, e-ticaret platformunun verilerine göre 2023 yılında 53 bin adet satıldı.

Filmin vizyona girmesi ile birlikte tüm dünyada adeta Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Oyuncak sektörünün tartışmasız en ünlü karakterlerinden biri olan Barbie, kendine özgü tarzı, zengin aksesuarları ve etkileyici koleksiyonlarıyla çocukların yanında yetişkinlerinde kalbini kazanmaya devam ediyor. Trendyol’un verilerine göre, dünyanın en bilinen oyuncakları arasında gösterilen Barbie filminin 21 Temmuz tarihinde vizyona girmesi oyuncak satışlarını arttırdığı gibi, moda, güzellik ve dekorasyon sektörlerinde de satış patlaması yaşanmasına neden oldu. E-ticaret platformundaki Barbie oyuncakları ve Barbie temalı ürünlerde önceki aylara göre toplam üç kat satış artışı gerçekleşti.

Barbie oyuncakları iki günde tükendi

E-ticaret platformunda yer alan özel koleksiyon Barbie oyuncakları iki günde tükendi. En çok satan Barbie ürünleri Barbie Chelsea’nin Karavanı, Barbie Balerin Bebekler ve Barbie Deniz Kızı oldu.

En çok Barbie’nin Rüya Evi tercih edildi

Barbie; oyuncak kategorisinde e-ticaret platformunun verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 53 bin adet satış gerçekleştirerek rekor kırdı. Barbie’nin Rüya Evi 17 bin adet satış rakamıyla Barbie sevenlerin yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekti.

Modada pembe bir ikon; Barbie çılgınlığı

E-ticaret platformunda Barbie oyuncaklarının yanında moda, güzellik ve dekorasyon sektörlerinde de tam anlamıyla pembe çılgınlığı yaşandı. Trendyol’da moda kategorisinde pembe ürünler içerisinde en çok elbise, çanta ve bluz olarak tercih edildi. Bu ürünler ile birlikte pembe modasını yakalamak isteyenler ise tercihini Barbie tasarımlı telefon kılıfları, pembe terlikler ve pembe ve ışıltılı makyaj ürünlerinden yana kullandı.