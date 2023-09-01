Trendyol'da okul alışverişi günleri başladı

E-ticaret platformu Trendyol, ilkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye kadar farklı kademelerde eğitim gören öğrenciler için hazırladığı geniş ürün seçenekleri ile milyonlarca müşterisini 28 Ağustos-24 Eylül tarihleri boyunca yüzbinlerce satıcısıyla buluşturduğunu duyurdu.

İlkokuldan üniversiteye kadar her sınıf için farklı ürünler sunan Trendyol, kırtasiye ürünlerinden okul çantalarına, kitaplardan son model elektronik ürünlere kadar yüzlerce marka ve ürün çeşitliliğini avantajlı fiyatlarla kullanıcılarına sunduğunu duyurdu. Peşin fiyatına taksit imkanları, yıldızlı fiyatlar, çok al az öde kampanyaları yanı sıra sürpriz kuponlar ve flaş ürün indirimleri ile kullanıcılarına kampanyalarını sunan e-ticaret platformu, kurumsal fatura seçeneği, müşteri yorumları ve değerlendirmeleri ile de internetten alışverişi kolaylaştırarak kullanıcılarının okul alışverişlerine yardımcı oluyor.

Yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos- 24 Eylül tarihleri boyunca ‘Okula Dönüş Günleri’ ile öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını müşterilerine sunmayı amaçlayan Trendyol, kalemlerden defterlere, kitaplardan müzik aletlerine, sırt çantaları, beslenme çantalarından laptop çantalarına, tişört, ayakkabıdan eşofman takımlarına kadar binlerce ürün seçeneğini müşterileriyle buluşturuyor.

Barbie ve Spiderman en çok tercih edilenler arasında

Son zamanlarda filmin etkisiyle beraber popülerliğiyle sıkça adından bahsettiren Barbie, okul alışverişlerinde de kız çocuklarının gözdesi olarak görünüyor. Barbie baskılı kıyafetler ve oyuncaklar en çok tercih edilenler arasında yer alırken Barbie’ye Frozen baskılı elbise ve etekler eşlik ediyor. Erkek çocuklar ise Spiderman, Superman baskılı kostüm ve t-shirt, şortları tercih ediyor.

Çocukların beğenisini kazanan çizgi film karakterli kalem kutularından suluklu, çift kapaklı, Winx Club, Frozen, Power Players, Kral Şakir, Barbie ve Lol Bebek kabartmalı beslenme çantalarına, masal ve öykü kitabı, eğitici kitaplar, planlayıcılar, ajanda, renkli kalemler ve defterlerden İngilizce eğitim setlerine, tişört, sweatshirt, eşofman takımlarından bilgisayar, tablet, monitör, yazıcı ve kulaklık gibi teknolojik ürünlerle yüzlerce marka ve ürün çeşitliliği avantajlı fiyatlarla okul alışverişi yapacak kullanıcıları bekliyor.