Trendyol'dan yılbaşında farklı hediye alternatifleri

E-ticaret platformu Trendyol, yılbaşında kendine ve sevdiklerine farklı ve özel bir hediye almak isteyenler için Trendyol Sanat ve Sepette İyilik’te hediye alternatifleri sunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler için farklı alternatifler sunarken, yılbaşı kategorisinde yüz binlerce ürünü müşterileri ile buluşturuyor. Teknoloji gurularından, moda tutkunlarına, sanatseverlerden gamer’lara herkesin ilgi alanına göre hediye seçeneklerini bir arada sunan e-ticaret platformu, bu yılbaşında iyilik yaparak ya da bir sanat eseri ile sanata bir adım daha yakınlaşarak hayatı güzelleştiren hediye alternatifleriyle farklılaşıyor.

Alınan hediyeler hem sanata hem de bağımsız sanatçılara destek olacak

Yapılan açıklamaya göre, bağımsız sanatçıları desteklemek, sanatı daha ulaşılabilir kılmak için 2022 yılı başında hayata geçirilen Trendyol Sanat, birinci yaşında 150’den fazla bağımsız sanatçının bine yakın eserini bir arada sunuyor. Platformda yer alan her bir eser ‘eşsiz, tek’ olma özelliği ile öne çıkarken, sevdiklerine özel bir hediye arayanlar için önemli bir alternatif. Her eser, sertifikalı ve sanatçı imzasıyla birlikte gönderiliyor. Sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenler, platformda yer alan resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında sanatçıların ürettiği eserler arasından seçim yapabiliyor. Eserleri trendyol.com web adresi ya da Trendyol mobil uygulamasındaki arama motoruna ‘Sanat Eseri’ yazarak incelemek mümkün.

Yılbaşında alışılmışın dışına çıkıp kadınlara, çocuklara, sokak hayvanlarına, doğaya destek olunabiliyor. 58 sivil toplum kuruluşunun kupadan cüzdana, çantadan sweatshirt’e kadar yaklaşık 3 bin ürünü Trendyol Sepette İyilik’te tek bir çatı altında yer alıyor. Böylece ’’Ne alacağım’’ diye düşünülmesine gerek kalmadan çok sayıda alternatif ve her bütçeye uygun bu binlerce alternatif arasından hediye alınabiliyor. Ürünlerin gelirinin tamamı ilgili STK’ya aktarılıyor, böylece sivil topluma destek olarak hediyelerle başka hayatlara dokunuluyor. Sepette İyilik’e trendyol.com web adresi ya da Trendyol mobil uygulamasındaki arama motoruna "Sepette İyilik" yazarak ulaşabiliyor.