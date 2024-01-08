Trendyol, Devlet Sanatçısı Devrim Erbil iş birliğiyle modayı sanatla buluşturdu

Türk sanatına yapmış olduğu katkıları Türkiye’nin üretim gücü ile bir araya getiren Trendyol, resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil ile iş birliğini duyurdu. Trendyolmilla’da satışa sunulan ve Anadolu’daki Trendyol Collection üreticileri tarafından üretilen tişörtlerin satışlarından elde edilecek gelir ise depremzede üniversite öğrencilerine destek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirilen “Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu”na aktarılacak.

E-ticaret platformu Trendyol, Türk sanatına yapmış olduğu katkıları Türkiye’nin üretim gücü ile bir araya getiriyor. Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil’in ikonik İstanbul eserlerinden oluşan ‘Umut ve Kuşlar’ tişört koleksiyonunu e-ticaret platformu, sanatseverlerle buluşturuyor. Sınırlı sayıda üretilen ve 6 farklı unisex tişörtten oluşan özel koleksiyon, Trendyolmilla’da satışa sunuldu. ‘Umut ve Kuşlar’ koleksiyonu ile tişörtler moda tutkunları ve sanatseverlerin günlük hayatta taşıyabilecekleri birer sanat eserine dönüşüyor. Devrim Erbil’in 70 yıllık sanat deneyimi ve farklı bakış açısını, Türk sanatına kazandırdığı unutulmaz eserleriyle birleştiren koleksiyon, sadece moda tutkunları için değil, Türk tekstil endüstrisi ve Türk sanat dünyası için de farklı ve yenilikçi bir deneyim sunuyor. Koleksiyona, Prof. Devrim Erbil’in İstanbul Red, Poetic Abstraction Galata, Istanbul Golden Horn, Heavenly Attraction, Blue ve Ritmik Soyutama gibi ünlü eserleri ilham verdi. Tişörtlerin satışlarından elde edilecek gelir ise depremzede üniversite öğrencilerine destek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirilen ‘Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’na aktarılacak.

“Tekstil üretim gücümüzün katma değerini sanatla yoluyla katma değerini artırıyoruz”

Trendyol markalı ürünlerin Türkiye’de yerleşik 400’den fazla üretici tarafından üretildiğini kaydeden Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Üreticilerimiz doğrudan 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu üreticilerimizin ürettiği ürünler dünyada 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediliyor. Ülkemizin üretim gücüne yapmış olduğumuz katkıları şimdi de sanat ile birleştirdik. Müşterilerimiz için farklı ve benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Aynı zamanda tekstil üretim gücümüzün katma değerini şimdi de sanatla artırıyoruz. Yeni koleksiyonumuz, marka ve sanatçı iş birliğinde örnek bir çalışma oldu. Trendyol Sanat’ta 150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverler ile buluşturuyorduk. Şimdi ise çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi ile Türk sanatını milyonların beğenisine sunmuş olduk” dedi.

“Tüm vatandaşların sanata olan ilgisini artırmak istiyoruz”

E-ticaret platformu ile farklı ve çok keyif aldıkları bir iş birliğine imza attıklarını anlatan Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil, “Moda ile sanatı bir araya getirerek, sanatın gündelik hayatın içinde daha yer almasını sağlamış olduk. Trendyol Sanat’a, pandemi döneminden bu yana sanatı ulaşılabilir kılmak adına yürüttüğü projeler için teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz sanat eserleri, iş birlikleri ile genç sanatçılara da ilham olmayı ve onları cesaretlendirmeyi hedefliyoruz. Yabancı ülkelerde müzeler veya koleksiyonerler genç sanatçılara destek veriyor ancak ülkemizde genç sanatçılar mesleklerini icra ederken özveride bulunmak zorunda kalıyor. Sanatı günlük hayatın bir parçası haline getirerek, tüm vatandaşların sanata olan ilgisini artırmak istiyoruz. Sanata olan ilginin artması ile genç sanatçılarımızın hayallerinin peşinden gitmesinin önü açılacak” dedi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle yakından ilgilenen Prof. Devrim Erbil’in kurduğu bilim, kültür ve sanat vakfı, sanatçının projelerini gerçekleştirmek amacıyla kuruldu. Vakıf halen hem sanat, hem toplumun sanat için gerekliliği konularında duyarlılığı yüksek çalışmalar yapıyor.

“Farklı bir deneyim sunacağız”

Trendyol x Devrim Erbil iş birliği kapsamında hazırlanan koleksiyonun üreticisi Kayla Tekstil Kurucu Ortakları Pelin Solak ve Selim Dursun yaptıkları açıklamada “İş birliği kapsamında Devlet Sanatçımız Devrim Erbil’in eserlerinin ürünlerimizde bizlere ilham kaynağı olmasından gurur duyduk. Bu iş birliği ile ürünlerimizi Türkiye’nin dört bir yanında yeni müşterilere ulaştıracağımızı ve onlara farklı bir deneyim sunacağımızı düşünüyoruz. Üretici olarak, yeni pazarlara ve müşterilere ulaşarak işimizi büyütme hedefimiz doğrultusunda bizlere bu fırsatı sunan Trendyol’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Sanat eserleri gündelik hayatın parçası oluyor

Yapılan açıklamaya göre, koleksiyon ile birlikte sanatseverlere yenilikçi bir deneyim sunmayı amaçlayan e-ticaret platformu, Prof. Devrim Erbil’in umudu ve coşkuyu yansıtan sanatsal pratiği aracılığıyla renkli ve canlı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Tişörtlerin üzerindeki tasarımlar ile Prof. Devrim Erbil’in eserleri, galeri ve müze duvarlarından çıkarak günlük yaşama karışıyor ve sokaklara taşıyor. ’Umut ve Kuşlar’ tişört projesi ile Trendyol Sanat, satışa sunulan tişörtler aracılığıyla sanatı gündelik hayata taşıyarak sanatçının eserlerindeki umut temasını, depremden etkilenen bölgelere destek olma misyonu ile birleştirerek somutlaştırmayı amaçlıyor. Satışlardan elde edilecek gelir, depremzede üniversite öğrencilerine, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirilen “Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu” ile eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlayacak.