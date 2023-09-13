Trendyol Dünya Yazılımcılar Günü'nü kutluyor

E-ticaret platformu Trendyol, bini aşkın yazılımcısıyla Dünya Yazılımcılar Günü’nü kutluyor. Mühendis sayısını 4 binin üzerine çıkarmayı hedefleyen e-ticaret platformunda, çalışan kadınların yüzde 58’ini ise mühendisler oluşturuyor.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Trendyol, binin üzerinde yazılımcısı ile her yıl 13 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Yazılımcılar Günü’nü kutluyor. Türkiye’nin en çok mühendis istihdam eden şirketlerinden olan Trendyol, 102 farklı üniversitesinden mezun iki binden fazla Türk mühendis tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli teknolojisiyle öne çıkıyor.

E-ticaret platformu, bünyesinde çalışan 2 binin üzerinde mühendisle yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi için önemli projeler geliştiriyor. Mühendis sayısını 4 binin üzerine çıkarmayı hedefleyen e-ticaret platformunda, çalışan kadınların yüzde 58’ini ise mühendisler oluşturuyor.

Mühendisler çalışmalarını github.com/trendyol’da sergiliyor

Geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri dünyanın farklı ülkelerine de taşıyan e-ticaret platformu, mühendislerinin yaptığı yeni çalışmaları açık kaynak olarak github.com/trendyol adresinde paylaşıyor. Şu an 150’ye yakın çalışmayı bulunduran site sağladığı kaynak ile bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeyi hızlandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra e-ticaret platformu, geliştirmelerini ve yazılımlarını kamuoyu ile paylaşarak YouTube ve Podcast kanalları üzerinden şimdiye kadar 50 binden fazla kişiye ilham oldu.

Trendyol mühendislerinin gücüyle destek oldu

Şubat ayında Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı deprem felaketi sırasında da e-ticaret platformu, mühendislik gücünü kullanarak afet bölgesindeki vatandaşların hayatına dokunabilmek adına birçok uygulamayı hayata geçirdi. Bu dönemde, yurt dışından afet bölgesine daha fazla destek verilmesi için earthquake.trendyol.com uygulaması hayata geçirildi. earthquake.trendyol.com uygulamasını başta Trendyol teknoloji ekipleri olmak üzere 250’den fazla çalışanın yoğun emeğiyle 48 saatte erişime açıldı. Bu proje, normal şartlar altında 1 aylık bir zaman zarfında devreye alınabilecek ölçekteydi.

Yine afet döneminde yazılımcılarının gücüyle “Siparişin Umut Olsun” programını 1 günde hayata geçiren e-ticaret platformu, afet bölgesinde faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarının ürünlerini tek çatı altında topladı. Bu projenin normal şartlarda hayata geçmesi 15 günü bulabilirdi.

Yapay zeka destekli AITEN iş başında

Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlanan, Trendyol Hızlı Market uygulamasının sosyal medya hesapları için yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN, mutfak tüyoları, tarifler temizlik önerileri ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Tüm üretim aşaması yapay zeka kullanılarak geliştirilen AITEN’in dikkat çekici ve öğretici videoları ChatGPT ve Midjourney uygulaması kullanılarak hazırlanıyor.

TEKNOFEST’te yerini aldı

Türkiye’den doğan ve ülkemizin uluslararası teknoloji ligindeki markalarından olan e-ticaret platformu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te de yerini aldı. TEKNOFEST kapsamında Trendyol’un resmi sponsorluğunda, Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi de sanatseverler ile buluştu. Cumhuriyetin 100. yılında başkent Ankara’da gerçekleştirilen 5 gün süren festival boyunca Refik Anadol, “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.