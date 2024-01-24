Trendyol, en çok satan çocuk kitaplarını açıkladı

Masaldan öyküye, romandan anıya binlerce çocuk kitabını okurlarla buluşturan Trendyol, yarıyıl tatili için en çok satan kitaplardan bir derleme yaptı.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, farklı türlerdeki binlerce kitabı çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. E-ticaret platformu, yarıyıl tatili için kitap arayışında olan öğrenciler için geçen eğitim döneminin başından yani eylül ayından bu yana en çok satan çocuk kitaplarından bir derleme yaptı.

En çok satılan çocuk kitabı ‘Cumhuriyet’in İlk Sabahı’

Şermin Yaşar’ın kaleme aldığı ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Milli Mücadele günlerinin tarihi yönlerine ışık tuttuğu ‘Cumhuriyet’in İlk Sabahı’, Trendyol’da en çok talep gören çocuk kitaplarının başında geliyor. Kitap, şerbetçi bir çocuğun gözünden okurları Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor. Bu kitabın ardından sırasıyla, Brezilya edebiyatının klasiklerinden ‘Şeker Portakalı’, bir yardımlaşma hikayesini konu edinen ‘Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı’, arkadaşlığı anlatan ‘Sevginin Gücü’ ve bir meşe palamudunun büyüme macerasını aktaran ‘Küçük Meşe Palamudu Doğanın Eşsiz Hikayeleri 2’, çocukların en çok ilgi gösterdiği kitaplar arasında yer alıyor.

E-ticaret platformunda en çok satan 5 çocuk kitabı şöyle açıkladı:

Cumhuriyet’in İlk Sabahı - Şermin Yaşar & İlber Ortaylı

Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos

Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı - Sophie Schoenwald

Sevginin Gücü - Caroline Richards

Küçük Meşe Palamudu Doğanın Eşsiz Hikayeleri 2 - Melanie Joyce