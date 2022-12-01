Trendyol, kasım kampanyası sonuçlarını açıkladı

E-ticaret platformu Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın büyük kampanyalarından olan ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘Efsane Günler’ sonuçlarını açıkladı. Kampanyalarla birlikte kasım ayında 11 milyon kişi, 127 bin satıcıdan, 71 milyon adetin üstünde ürün satın aldı.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Kasım’da da tüm Türkiye’ye alışveriş festivali yaşattığı ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘Efsane Günler’ kampanyalarıyla platformda satış yapan işletmelerin işlerini büyütürken, bu dönemde 11 milyon müşteriyi 127 bin farklı satıcının 71 milyondan fazla ürünü ile buluşturdu. E-ticaret platformunda kampanya döneminde indirim yapan işletmelerin satışları normal zamana göre 4 kat arttı. E-ticaret platformunun kasım kampanyalarında 2 milyona yakın ürün ise yüzde 50 ve üzeri indirimle müşteriyle buluştu.

Kasım ayı boyunca 1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşti

E-ticaret platformu bu yıl da, müşterilerinin istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için ‘favorileme’ özelliğini kullandı. Kasım kampanyaları indirimleri ile toplam 2 milyar lira müşterilerin cebinde kaldı. Kasım kampanyalarında bin 42 kadın girişimci de ilk kez satış yaparak, ekonomiye katkı sağlarken, kasım ayı süresince Trendyol’da satış yapan kadın girişimci sayısı 11 bini geçti.

E-ticaret platformuna kasım ayı boyunca 1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşirken platformdaki, günlük aktif müşteri sayısı 25.6 milyona ulaştı.

En çok satış yapan il Kocaeli oldu

Trendyol kasım kampanyalarında İstanbul, Ankara, İzmir dışında en çok satış yapan 3 il Kocaeli, Gaziantep, Bursa olurken, en fazla siparişin verildiği 3 il ise Bursa, Antalya, Kocaeli oldu.