Trendyol, kasım kampanyası sonuçlarını açıkladı

E-ticaret platformu Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyalarından olan ‘Kasım Kampanya’ sonuçlarını açıkladı. Kampanya döneminde 400 bin satıcı 100 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kasım kampanyasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre e-ticaret platformu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Kasım’da da tüm Türkiye’ye alışveriş festivali yaşattı. Kampanya döneminde 400 bin satıcı 100 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. E-ticaret platformu kasım kampanyalarında iş ortaklarıyla omuz omuza vererek, mikro ihracatla milyonlarca ürünü yurt dışındaki müşterileriyle buluşturdu. Trendyol pozitif etkisini Türkiye’den sonra yurt dışına taşıyarak 60 bin satıcısını ihracatçı yaptı ve 10 milyon ürünün Avrupa, Azerbaycan ve Körfez ülkelerine ulaştırılmasına aracı oldu.

E-ticaret platformunun iş ortağı olan satıcılar kampanya döneminde normal döneme göre 3 kat satış artışı yaşadı. Günlük 20 milyon aktif kullanıcı kampanya döneminde platformda bir araya geldi. Kasım ayı boyunca ise toplam 1.4 milyar kullanıcı platformu ziyaret etti.

Azerbaycan’a 22 bin satıcıdan ihracat

E-ticaret platformunun 22 bin satıcısı kasım ayında Azerbaycan’a ihracat gerçekleştirdi. Bu satıcıların 17 bini ise ilk kez e-ticaret platformu ile ihracat yapmış oldu. Azerbaycan’da 60 milyonun üzerinde kullanıcı platformu ziyaret etti ve 4 milyona yakın ürün satın aldı. Azerbaycan’daki müşteriler en fazla giyim, ev-yaşam, FMCG ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi.

Körfez’e 1 milyon ürün satıldı

E-ticaret platformu, kasım kampanyalarında satıcılarını Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerine de taşıdı. Körfez ülkelerine 3.3 bin Trendyol satıcısı ürün satışı gerçekleştirirken, Körfez ülkelerine toplam 1 milyon ürün satıldı. Körfez’deki müşterilerin en çok tercih ettiği kategoriler ise sweatshirt, alt-üst takım ve sneaker oldu.

Üç büyük ilin dışında Kasım ayının öne çıkan şehri Bursa oldu

Üç büyük ilin dışında kasım kampanyalarının yıldızı hem satış hem de sipariş verilme adedi ile Bursa oldu. Bursa’yı bu kategoride Gaziantep ve Aydın takip etti. Sipariş verilen illerde ise Bursa’dan sonra Antalya ve Kocaeli ön plana çıktı.