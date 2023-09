Trendyol Sanat ile milyonlarca kişi zaman ve mekandan bağımsız sanatla buluşuyor

Contemporary İstanbul’un partneri olan Trendyol, fuar kapsamında sanatseverler ile bir araya gelerek ‘Dijital Çağda Ulaşılabilir Sanat’ başlıklı bir panel gerçekleştirdi.

Tersane İstanbul’da gerçekleşen Contemporary İstanbul’un partneri olan Trendyol, sanatseverler ile bir araya geldi. Bu yıl 18. kez kapılarını sanatseverlere açan Contemporary İstanbul’da, e-ticaret platformunun katkıları ile gerçekleşen ‘Dijital Çağda Ulaşılabilir Sanat’ başlıklı panelin moderatörü Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yeşim Uygur, konuşmacıları ise; Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, sanatçı Ardan Özmenoğlu ve sanatçı Ekrem Yalçındağ oldu.

Trendyol Sanat’ın katkıları ile Contemporary İstanbul fuarında multidisipliner sanatçı, müzisyen ve araştırmacı Memo Akten’in büyük ölçekli video ve ses enstalasyonu ‘Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes’ eseri de Türkiye’de ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

“Bugün itibariyle 150’yi aşkın bağımsız sanatçı Trendyol Sanat’ta yer alıyor”

‘Dijital Çağda Ulaşılabilir Sanat’ başlıklı panelde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak teknolojik yetkinliklerini pozitif etkiyi artırmak için kullandıklarını vurgulayan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Bir teknoloji şirketi olarak teknolojinin bize sunduğu sonsuz olanaklardan faydalanarak misyonumuz olan hayatın her alanını teknolojiyle buluşturmak ve dijitalleştirmek için çalışıyoruz. Pandemi döneminde gördük ki sanatseverlerin sanata ulaşması da zorlaştı. Bu dönemde fiziksel zorluklar ve kapanmalar yaşadık. Bunun sonucunda da sanata erişimde zorlaştı. Sanatçıların sanatseverlerle buluşmasının zorlaştığı bu dönemde platformumuzda bir alan açmaya karar verdik. Hem sanatçıların hem de sanatseverlerin birbiri ile buluşabilme fikri ortaya çıktı. Bu aslında ihtiyaçtan yola çıkan bir fikirdi ve dolayısıyla büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olduk. Bugün itibariyle 150’yi aşkın bağımsız sanatçının resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında 1000’e yakın eseri Trendyol Sanat’ta yer alıyor. Zaman ve mekândan bağımsız olarak farklı kitlelere ulaşıyoruz. En heyecanlı kısmı da Kayseri’deki bir sanatçı eserini şu an İstanbul’daki bir sanatseverle buluşturabiliyor. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz” açıklamalarında bulundu.

E-ticaret platformunun sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ ve ‘erişilebilir’ kılmayı hedefiyle hayata geçirdiklerini ekleyerek sözlerine devam eden Poyraz, “Trendyol’un günlük ziyaretçi sayısı 15 milyonun üstünde. Bunun üzerine sosyal medya hesaplarının izlenmelerini de koyarsak ciddi bir kitleye zaman ve mekândan bağımsız ulaşma şansı anlamına geliyor. Bilinçlenme ve farkındalığa yol açıyoruz. Genç sanatçılar açısından onlara iletişim kanalları açıyoruz. Biz bu yetkinliklerimizi farklı kitlelerin faydasına sunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Biz sahip olduğumuz etkimizi sosyal faydaya dönüştürdüğümüzde de ciddi bir çarpan etkisi oluşturabiliyoruz. Bir teknoloji şirketi olduğumuz için topluma en önemli katkı sağlayabileceğimiz alanlardan biri dijital uçurumun hayatın her alanında kapatılması olarak görüyoruz. Trendyol’un sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ ve ‘erişilebilir’ kılmayı hedefiyle hayata geçirdik. Bugün çağdaş sanatın Türkiye’deki ve dünyadaki önemli platformlarından biri olan Contemporary İstanbul’un partnerleri arasında olduğumuz için çok gururluyuz. Bugün burada olmak bile bizim için bir hayaldi. Sanatçılarımıza iyi ki varsınız demek istiyoruz. Onlardan aldığımız cesaretle bugün buradayız. Daha çok sanatçımız platformda yerini alacak. Ne kadar genç sanatçıyla geniş kitlelere ulaşabilirsek biz o kadar mutlu oluruz” dedi.

“Mimoza eserimi Trendyol için hayata geçirdim”

Platformun zaman ve mekân sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kıldığına dikkat çeken Türk çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu, “Mimoza eserimi sadece Trendyol için hayata geçirdim. Trendyol Sanat ekibi sanatçıyı çok sahiplenen ve onu çok iyi tanıyan bir ekipten oluşuyor. Bu şekilde olduğu için de ortaklaşa bir çalışma ortaya çıkıyor. Çok farklı yer ile çalıştım ama benim favorim Trendyol oldu ve bütün arkadaşlarıma tavsiye ettim. Platform sayesinde sanat eserleri daha ulaşılabilir oluyor. Türkiye’ye ait sanatçıların eserlerinin bu yolla her yere ulaşabilmesi çok özel bir durum. Trendyol sayesinde eserlerim çok güzel evlere ulaştı. Sanata yatırım yapmazsanız sanat azalır, yok olur. Sanata destek olunduğu sürece etkimiz artacak bir ileri seviyeye taşınacak” ifadelerini kullandı.

“Trendyol’un genç sanatçılar için yaptıkları da çok önemli”

Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinden Ekrem Yalçındağ, “Trendyol genç sanatçıları pandemi döneminde mutlu etti ve sanatı ulaştırabilmeleri için çok değerli bir girişimde bulundu. Trendyol için yaptığım ‘Infinity’ adlı limitli edisyon çalışması çok güzel bir çalışma oldu ve yaygınlaşması çok önemliydi. İnsanların orijinal sanat eserine ulaşmalarına katkıda bulunulduğu için mutluluk duyuyoruz. Sanatın daha fazla yaygınlaşması için edisyonlara başvurduk küçük bütçelerle insanlar sanat eseri almaya başladı. Trendyol ile olan çalışmanın sonucundan çok memnunum. Trendyol’un sanatta olması önemli çünkü çok doğru markalara yatırım yapıyor. Bunların en başında da Kadın Voleybol Milli Takımımız geliyor. Trendyol’un genç sanatçılar için yaptıklarını da göz ardı etmemeliyiz. Trendyol Sanat’ın daha görünür olmasını arzu ediyorum ” dedi.