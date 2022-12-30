Trendyol Star Ödülleri'nin Aralık ayı sahipleri belli oldu

Satıcılarına ve müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çalışan Trendyol, platformundaki satıcıları ödüllendirmeye devam ediyor. Her ay düzenlenen Trendyol Star Ödülleri’nde Aralık ayının ‘En İyi Kampanya Yönetimi’ ödülünü Ankaralı marka DKS Store aldı. ‘En Çok Öğrenen’ ödülünü Denizlili marka Koztepe Çiftliği aldı.

Trendyol’un platformunda yer alan satıcıları her ay farklı dallarda ödüllendirdiği Trendyol Star Ödülleri’nin Aralık ayı kazananları belli oldu. Ödül töreni, platformun satıcılarının işlerini geliştirmelerine, büyütmelerine ve çok daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek olmak amacıyla bilgi ve deneyimlerini paylaştığı Online İş Ortağı Buluşmaları kapsamında gerçekleşti.

Aralık ayında Denizli, Ankara ve İstanbul’dan altı satıcı ödüle layık görüldü. ’En İyi Operasyon’ ödülünü İstanbullu marka Lina Home, ‘En Hızlı Büyüme’ ödülünü ise İstanbullu marka Weise Store aldı. Denizlili Koztepe markası ise ‘En Çok Öğrenen’ ödülüne layık görüldü. ‘En İyi Müşteri Deneyimi’ ödülünün sahibi İstanbullu Madam BB olurken, ‘En Aktif Satıcı Paneli Kullanıcısı’ ödülünün sahibi İstanbullu Goldmaster markası oldu. ‘En İyi Kampanya Yönetimi’ ödülünü ise Ankaralı marka DKS Store aldı.