Trendyol Süper Lig: Başakşehir: 0 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Akintola’nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarıya gitti.
70. dakikada Lima’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Piatek’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum
Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Pelkas (Emirhan İlkhan dk. 46), Figueiredo (Serdar Gürler dk. 82), Piatek (Keny dk. 90+4)
Yedekler: Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Cemali Sertel, Karzev
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dorukhan Toköz dk. 90+1), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Gravillon dk. 86), Stambouli (Tayfun Aydoğan dk. 85), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 90+1), Emre Akbaba, Nani (Yusuf Barasi dk. 70), Akintola
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdülsamet Burak
Teknik Sorumlu: Serkan Damla
Sarı kartlar: Mehdi Abeid, Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba (Başakşehir)