Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol taraftan Kerem Demirbay’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Torreira’dan seken top, Al Musrati’nin ters vuruşunda ağlara gitti. 0-1
19. dakikada Rashica’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta gitti.
25. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yakın kale direğinin dibinden auta gitti.
40. dakikada sağ kanattan Kaan Ayhan’ın yerden pasında Kerem Demirbay’ın kayarak yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Amartey, Al Musrati, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Aboubakar, Worrall, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Umut Meraş, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman, Ndombele, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Al Musrati (dk. 2 k.k.) (Galatasaray)