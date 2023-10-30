Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçta dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Riascos, topla birlikte soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
13. dakikada Riascos sol taraftan ceza sahası girip, yerden içeri çevirdiği topu Bailly uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Gradel’in yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu’nun müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
17. dakikada sağ kanattan Onur Bulut’un ortasında ceza sahası içi sol çaprazda Zaynutdinov’un vole vuruşunda kaleci Florin Nita’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
25. dakikada sol taraftan Onur Bulut yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde Cenk Tosun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
30. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine gelen Draguş’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
36. dakikada Chamberlain’in pasında topla buluşan Zaynutdinov ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı sert vuruşta, kaleci Florin Nita’nın kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly, Bahtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal (Yakup Arda Kılıç dk. 21), Alex Chamberlain, Milot Rashica, Cenk Tosun
Yedekler: Utku Yuvakuran, Antre Rebic, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jean Onana, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy
Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz
Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Papis Djilobodji, Morais, Furkan Soyalp, Max Gradel, Alexandru Maxim, Brayan Riascos, Denis Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Janio Bikel, Ertuğrul Ersoy, Salem Mbakata, Mirza Cihan, Onurhan Babuşçu, Lazar Markovic, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Sarı kart: Denis Draguş (Gaziantep FK)