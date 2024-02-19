Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
mdk
mdk
mdk
mdk

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

2. dakikada Muçi’nin pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy’un çaprazdan sert şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

23. dakikada Muçi’nin ceza sahası yayı önünden yaptığı sert şutta kaleci Slowik soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Rashica’nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Worrall, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Muleka

Teknik Direktör: Fernando Santos

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Aydoğdu, N’zonzi, Prip, Cicaldau, Ethemi, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Hadebe, Ndao, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Sambou, Boateng, Oğulcan Ülgün

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Sarı kartlar: Semih Kılıçsoy, Muçi (Beşiktaş)