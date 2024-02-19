Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Muçi’nin pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy’un çaprazdan sert şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.
23. dakikada Muçi’nin ceza sahası yayı önünden yaptığı sert şutta kaleci Slowik soluna uzanarak topu kontrol etti.
34. dakikada Rashica’nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Worrall, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Muleka
Teknik Direktör: Fernando Santos
Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Aydoğdu, N’zonzi, Prip, Cicaldau, Ethemi, Çikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Hadebe, Ndao, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Sambou, Boateng, Oğulcan Ülgün
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Sarı kartlar: Semih Kılıçsoy, Muçi (Beşiktaş)