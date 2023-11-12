Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - RAMS Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic’in paslaşarak kullandığı köşe atışında topla buluşan Rebic pasını Hadziahmetovic’e aktardı. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı ortada, ceza sahası sol çaprazında Necip Uysal’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topla buluşan Hadziahmetovic sol taraftan ceza sahası girip verdiği pasta ceza yayı sol tarafından Fernandes’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+5. dakikada Salih Uçan’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rosier’in rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan Babacan’da kaldı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Zainutdinov (Ghezzal dk. 40), Salih Uçan, Hadziahmetovic, Fernandes, Muleka, Rebic
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Colley, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur, Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Mahmut Tekdemir, Serdar Güler, Berkay Özcan, Emirhan İlkan, Dennis, Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lima, Pelkas, Keny, Abeid, Deniz Türüç, Figueiredo, Efecan Barlık, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kartlar: Rebic (Beşiktaş), Opoku (Başakşehir)