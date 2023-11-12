Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - RAMS Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - RAMS Başakşehir: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

5. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic’in paslaşarak kullandığı köşe atışında topla buluşan Rebic pasını Hadziahmetovic’e aktardı. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı ortada, ceza sahası sol çaprazında Necip Uysal’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topla buluşan Hadziahmetovic sol taraftan ceza sahası girip verdiği pasta ceza yayı sol tarafından Fernandes’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+5. dakikada Salih Uçan’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rosier’in rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan Babacan’da kaldı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Zainutdinov (Ghezzal dk. 40), Salih Uçan, Hadziahmetovic, Fernandes, Muleka, Rebic

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Colley, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur, Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Mahmut Tekdemir, Serdar Güler, Berkay Özcan, Emirhan İlkan, Dennis, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lima, Pelkas, Keny, Abeid, Deniz Türüç, Figueiredo, Efecan Barlık, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Rebic (Beşiktaş), Opoku (Başakşehir)