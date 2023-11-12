Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - RAMS Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Mücadele siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i konuk etti. Mücadele siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Chamberlain’in sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı üzerinden Fernandes’in önünde kaldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes yaptığı vuruşta savunmada Ousseynou Ba’ya çarpan top kornere çıktı.
55. dakikada topla buluşan Rebic ceza sahası dışı sol tarafından savunmanın arkasına yerden attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda Muleka, kaleci Volkan Babacan’ın üstünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
67. dakikada kazanılan serbest vuruşta Rosier’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fernandes topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
69. dakikada Başakşehir’de çıkarken kaptırılan topta araya giren Rebic’in pasında topla birlikte rakibini çekerek ceza sahasına giren Muleka sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
77. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Piatek’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’un müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Zainutdinov (Ghezzal dk. 40 (Onur Bulut dk. 46)), Salih Uçan (Chamberlain dk. 46), Hadziahmetovic, Fernandes (Onana dk. 89), Rebic (Demir Ege Tıknaz dk. 75), Muleka
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Colley, Aytuğ Batur, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Mahmut Tekdemir, Serdar Güler (Figueiredo dk. 62), Berkay Özcan (Pelkas dk. 72), Emirhan İlkan (Keny dk. 72), Dennis (Deniz Türüç dk. 72), Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lima, Abeid, Efecan Barlık, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Muleka (dk. 55) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Rebic, Tayfur (Beşiktaş), Opoku, Ousseynou Ba, Lima (Başakşehir)