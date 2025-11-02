Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Talisca kendi yarı alanından attığı uzun pasla sol taraftan hareketlenen İsmail’i topla buluşturdu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren İsmail’in vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Asensio’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Edson Alvarez topuğuyla vuruşunu yaptı. Ağlara giden topu Gökhan Sazdağı çizgiden kafayla uzaklaştırdı.
66. dakikada sağ taraftan İsmail’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skriniar’ın uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
83. dakikada altıpasın önünde Emirhan Topçu’nun uzaklaştırmak istediği topa Jhon Duran kayarak ayak koydu. Pozisyonun devamında Duran havalanan meşin yuvarlağı bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-3
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ali Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi (Tammy Abraham dk. 86), Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Salih Uçan dk. 37), Rafa Silva, Vaclav Cerny (Milot Rashica dk. 58), El Bilal Toure
Yedekler: Mert Günok, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan (Archie Brown dk. 80), İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Dorgeles Nene (Anderson Talisca dk. 46), Marco Asensio (Sebastian Szymanski dk. 80), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 71), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 66)
Yedekler: Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Mert Müldür, Rodrigo Becao
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: El Bilal Toure (dk. 5), Emirhan Topçu (dk. 22) (Beşiktaş), İsmail Yüksek (dk. 32), Marco Asensio (dk. 45+3), Jhon Duran (dk. 83) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Orkun Kökçü (dk. 26), Sergen Yalçın (dk. 26) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Nelson Semedo, Domenico Tedesco, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek (Fenerbahçe)