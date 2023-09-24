Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Ramazan Civelek’in sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Jeanvier’in arka direğe aşırdığı topa Mane kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1
51. dakikada ceza sahası içinde Aboubakar’ın topuk pasında topla buluşan Salih, bekletmeden ceza yayına pasını gönderdi. Ceza yayında topu alan Ghezzal’ın tek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
56. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı kornere altıpasın içinde iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
62. dakikada Salih Uçan’ın savunma arkasına uzun pasında topu alan Chamberlain ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
90+4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Rosier dk. 73), Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Ghezzal (Demir Ege Tıknaz dk. 73), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 89), Chamberlain (Rashica dk. 73), Cenk Tosun (Zainutdinov dk. 79), Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Amartey, Muleka, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Jeanvier (Kolovetsios dk. 61), Attamah, Carole, Ackah (Baran Ali Gezek dk. 67), Gökhan Sazdağı (Aylton Boa Morte dk. 67), Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek (Bahoken dk. 61), Mane (Talha Sarıaslan dk. 89), Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Aboubakar (dk. 56), Chamberlain (dk. 62) (Beşiktaş), Mane (dk. 47) (Kayserispor)
Sarı kart: Aboubakar (Beşiktaş)