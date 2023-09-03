Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Rashica’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Muleka’nın gelişine şutunda top üstten dışarı gitti.
22. dakikada Chamberlain’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Onur Bulut’un ortasında Muleka kafayı vururken meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.
24. dakikada Onur’un ortasında kaleci Ali Şaşal topu uzaklaştırırken, ceza yayı içinden Colley’in indirdiği topa Necip kafayı vurdu. Kaleyi giden topu Appindangoye kornere yolladı.
25. dakikada Rashica’nın sağ taraftan kullandığı kornerde Colley ceza sahası içerisinde kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-0
40. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Muleka sol kanattan koşu yapan Aboubakar’ın önüne pasını aktardı. Aboubakar’ın pasında ceza sahası içerisinde gelişine vuruş yapan Rashica topu ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Chamberlain, Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zainutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Onana, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Njie, Charisis, Saiz, Rodrigues (Kvet dk. 14), Manaj
Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Emre Gökay, Muhammed Mert Dursun, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Barrow
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Colley (dk. 25), Rashica (dk. 40) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Rosier, Fernandes (Beşiktaş), Manaj (Sivasspor)