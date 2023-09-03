Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

20. dakikada Rashica’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Muleka’nın gelişine şutunda top üstten dışarı gitti.

22. dakikada Chamberlain’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Onur Bulut’un ortasında Muleka kafayı vururken meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.

24. dakikada Onur’un ortasında kaleci Ali Şaşal topu uzaklaştırırken, ceza yayı içinden Colley’in indirdiği topa Necip kafayı vurdu. Kaleyi giden topu Appindangoye kornere yolladı.

25. dakikada Rashica’nın sağ taraftan kullandığı kornerde Colley ceza sahası içerisinde kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-0

40. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Muleka sol kanattan koşu yapan Aboubakar’ın önüne pasını aktardı. Aboubakar’ın pasında ceza sahası içerisinde gelişine vuruş yapan Rashica topu ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Chamberlain, Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zainutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Onana, Umut Meraş

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Njie, Charisis, Saiz, Rodrigues (Kvet dk. 14), Manaj

Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Emre Gökay, Muhammed Mert Dursun, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Barrow

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Colley (dk. 25), Rashica (dk. 40) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rosier, Fernandes (Beşiktaş), Manaj (Sivasspor)